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料理新手適合做什麼料理？網曝用一好物「很難失敗」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇，如果要開始學做料理，應該從哪樣料理開始才好。 圖／ingimage
網友好奇，如果要開始學做料理，應該從哪樣料理開始才好。 圖／ingimage

雖然外食很方便，但是久了還是會有點想動手自己煮煮看，因為自己煮不只能顧及健康，如果精算食材，還能省錢、選擇適合自己的口味，但有不少新手在剛踏入料理世界時，會很遲疑自己能從哪樣料理開始，有網友就問說「是否有推薦能讓初學者嘗試的料理」引來不少網友分享心得。

網友在PTT「女孩版」發文詢問「料理新手可以從什麼料理開始學？」，她表示最近不想當外食族，想說可以自己在家裡做點料理，還可以順便帶便當，可是無奈自己還是料理新手，只會煎荷包蛋或是簡單炒個青菜而已，吃久了有些空虛，所以想問問看大家有沒有推薦適合新手的料理，快速又不容易燒焦，豐富一下桌上菜色。

其他網友看完也很熱情推薦「煎魚或肉？水煮蝦子都很簡單，還有蛋料理」，「去找食譜看製作過程，挑覺得自己應該做得到的先試」、「馬鈴薯燉肉或瓜仔肉這種，食材好處理，調味照食譜量基本，不會有大問題」、「義大利麵好上手變化多」、「咖喱，清蒸跟水煮系列」、「看YT一步一步做」。

另外最多人提及的是「電鍋料理很難失敗，不用顧火候已經是新手福音了」、「電鍋啊！基本上材料放進去，水量注意一下東西就給你熟的出來，新手煮雞湯超級好用」、「用電鍋做蛤蜊絲瓜或煎馬鈴薯，菇類，烤箱烤蔬菜」。

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