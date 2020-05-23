收容人老化、就醫需求增 衛福部首訂戒護病房設置標準

台灣社會人口老化，矯正機關收容人也隨之老化。因應國內收容人戒護就醫需求增加，衛福部首度訂定醫院內的戒護病房設置標準，目前規畫一戒護病房整體床數不超過50床、每病室至多五床，並由矯正機關調派二人以上全天候值班等。

法務部統計，近十年我國監獄每年新入監受刑人人數在3萬4000人至3萬7000人不等，未明顯增加或減少，不過其中60-70歲年齡層的受刑人數逐年成長，自2010年的957人（占當年新入監受刑人總數的2.57%）至去年的2200人（占6.32%）。70-80歲年齡層受刑人數也有增長趨勢，自2010年的186人（占0.5%）上升至去年321人（占0.92%）。

衛福部醫事司司長石崇良說，過去國內未曾訂定戒護病房的設置標準，國內既有的戒護病房均是法務部矯正署一一拜託醫院收治而設立，沒有統一規範。

他說，為因應收容人老化、就醫需求增加，同時不讓醫院工作者與其他就醫民眾擔憂安全問題，因此衛福部修訂「醫療機構設置標準」，首度將戒護病床歸類為特殊病床，並於設置基準表明訂其中設施、設備及人力相關規定。

根據草案，每一戒護病房床數不超過50床，每病室至多五床，其中護理人員配置比照急性一般病床，即每四床應有一名以上護理人員。戒護病房應設有門禁管制，至少二道門，備有瞻視孔及門口對講機，採用中控鎖或特製專用鎖；病室內窗戶應加裝鐵欄杆或防暴設施；應設監視系統、警民連線系統與通訊設備接見設施；矯正機關應調派兩人以上戒護人員全天候值班。

我國收容情形除有人口老化問題，還有鐵路警察殉職案判決爭議帶出台灣缺乏司法精神病院議題。衛福部心口司長諶立中說，司法精神病院的設置需要考量設置地點是否產生鄰避效應、設置於既有醫院其安全結構強度是否足夠等問題，問題難解而使這個議題長期懸置。

他說，法務部與衛福部談妥兩方分別負責戒護與醫療，目前心口司正研擬多種可能方案，如將這類保安處分病人分散在幾間精神病療養院，藉此緩解鄰避效應。待衛福部長陳時中同意後，再與法務部共同協商各種方案的可行性。