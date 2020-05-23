【即時短評】任憑北車大廳兩派互罵 政府不該躲後面

台北車站大廳是否在疫情後繼續開放席地而坐，連日來引發諸多討論，隨著今天將舉辦網友發起「坐爆北車」活動，明天又有台灣國際勞工協會開記者會抗議北車大廳開倒車，支持、反對禁坐的兩派人馬情緒高漲至最高點，紛紛在社群上互罵，這時候政府高層躲到哪去了？

本報周一揭露台鐵考量旅客權益、國際觀感及衛生問題，擬趁疫情後，永久禁止民眾坐在北車大廳地板上，當天下午交通部長林佳龍說支持有限度開放，隔天更在臉書上表態在符合疏運及安全的前提下，盼疫情結束後「一如往常」，下午接受媒體聯訪時又趨於保守，指會找到兩全其美的方式。

雖然交通部強調未來北大廳新方案中不會有「永久禁止」選項，但要交由台鐵研議，看是要增加椅子，或是有使用時間限制，都在規畫中。不過台鐵員工私下就在說，最後要怎麼做「就是看部長態度」，目前還看不出來到底要他們怎麼做。

除了台鐵員工無所依循，無端承受這段時間不理性謾罵外，就有經常參與社運的人士雖然感激林佳龍一開始不畏輿論壓力出面力挺，不過後面怎麼感覺有點「軟掉了」，希望林可以堅定立場一點，不能兩邊都想討好，這樣支持者挺他也才挺理直氣壯。

事實上，北車大廳爭議幾乎每年開齋節前夕都會被拿出來討論。從八年前、2012年爆發紅龍事件，北車為避免人潮擁擠產生混亂，在大廳拉起長長的紅龍區隔外籍勞工及旅客，引發反彈後撤掉；隔年2013年又爆發北車計畫貼出公告，明文禁止飲食、躺臥等行為，當時臉書社團「自煮公民」發起吃喝躺行動以示抗議，最後該禁令也無疾而終。

如今八年過去了，同樣空間上衍伸的政策，同樣地造成廣大討論。從前幾年幾乎一面倒支持北車做法，但現在的五五波，不諱言在人權的討論上台灣人的確有所進步，但也看到不少人提議要設移工專區，而不是讓他們和一般人一樣享有北車這個公共空間，足見台灣社會普遍仍不重視移工的人權。

北車大廳的後續要怎麼安排，不單單只是台鐵局的問題，交通部甚至更高以上層級應更明確指示，否則無法再往更高格局邁進。走一步算一步的做法，非但無法解決台鐵員工的無奈，也無法真正平息兩派民眾的怒火。