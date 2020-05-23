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同婚登記上路將滿一年 全國超過4千對伴侶登記

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
同婚登記上路將滿一年 全國超過4千對伴侶登記。記者葉信菉／攝影
同婚登記上路將滿一年 全國超過4千對伴侶登記。記者葉信菉／攝影

同性結婚登記上路將滿一年，內政部今天表示，一年來全國已有超過4千對新人完成同性結婚登記，女性同性婚姻佔約七成，而全國縣市以新北市815對最多。

內政部發布新聞稿表示，同性婚姻登記去年5月24日上路，台灣成為亞洲第一個同性結婚合法化的國家，這一年來，全國已有4021對新人完成同性結婚登記，其中包括異國婚姻189對，其中包括17個國家，又以美國80對最多，加拿大21對次之，澳洲17對第三。

根據內政部統計，到今年5月22日為止，全國完成同性結婚登記對數共4021對，其中女性2773對，佔69%，男性1248對，佔31%；若按縣市別統計，新北市815對最多，佔兩成，台北市633對次之，高雄市534對第三。

根據統計資料，跨國籍同婚以男性為多數，占跨國籍同婚83%，但若是雙方均為國人同婚，則以女性為多數，占本國籍同婚72%；內政部表示，造成如此現象，是否與國內社會對男性同婚的傳統觀念束縛等有關，還有待進一步的觀察與研究。

內政部表示，針對來自同婚未合法國家的跨國同婚問題，內政部也表示，依涉外民事法律適用法第46條規定，跨國結婚要符合當事人各該本國法，因此，國人與未承認同性婚姻國家的同性伴侶，目前還不能在國內辦理同性結婚登記，這個部分，仍有待相關機關努力突破限制。但在此之前，這些跨國同性伴侶，仍可先向戶政機關申請同性伴侶註記，以保障權益。

結婚 同婚 同性婚姻

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