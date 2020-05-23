南化水庫濁度飆高影響台南百萬用水戶 水公司：已正常

梅雨鋒面為台南地區帶來豪大雨，南化水庫進流量逾2千萬立方公尺，有效紓解旱象，但原水濁度濁度一度飆高到2萬4000度，超出淨水場負荷，自來水公司第六區管理處啟動減量供水，但經過水公司人員全力因應，副處長張煥獎說，今天供水已經恢復正常到42萬立方公尺，水質也符合飲用水標準，但還是提醒民眾最好煮沸再飲用。

梅雨鋒雨為台南帶來豐沛雨量，南化水庫昨天至今天上午7點累計雨量267.2毫米，蓄水量為3024萬立方公尺，蓄水率為33.3%。有效紓解旱象。但也因原水濁度飆高，南化水庫原水濁度一度飆升到2萬4000度，已超過淨水廠負荷，一度影響供水，台南雨勢緩解，濁度才逐漸下降，今天清晨已降到600度左右，

南化水庫供應範圍主要是台南市區西門路以東及東區，以及沿線南化左鎮新市及新化等區，每日出水量約42萬立方公尺，供應百萬以上人口使用，原本減量供水，恐造成用戶不便，水公司人員全力因應操作下，加上從七區處高雄支援供水，供水今天已經恢復正常。

水公司第六區管理處副處長張煥獎表示，因之前乾旱，南化水庫水位高度只有159公尺，最近鋒面豪大雨進流量有2千多萬立方公尺，水位也才到165公尺，但之前為預防原水濁度飆高的高層取水設備，必須在水位達到170公尺才能發揮作用，但在水公司人員全力因應下也很快恢復供水正常。

自來水六區處為減低民眾生活之不便，在原水高濁度期間勉力出水，民眾憂心水質是否有影響，張煥獎說，水質一定都符合飲用水水質標準的規定，只是為了確保飲用水水質衛生安全，提醒民眾煮沸後再飲用，有任何問題可前往台水公司網站或台水粉絲專頁查詢，或撥1910免付費電話洽詢。