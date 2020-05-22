「能怎麼辦，我也只能原諒了」 原諒他人時仍要堅持的7個原則

一直以來，宇彬因為研究所同學鎮浩而覺得不舒服。到現在想起那件事，宇彬還是會生氣，不想見到鎮浩。

事情是這樣的：幾個月前，兩人吵到研究室的屋頂都幾乎掀翻了。鎮浩是犯錯的一方，他忘了在期限內提交參賽文件。為了處理臨時冒出來的緊急事件，宇彬焦頭爛額。明明負責提交文件的人是鎮浩，辛苦花了幾個月時間的比賽，卻連報名都沒報成。甚至好幾天過去，鎮浩才吐實，同組組員們紛紛聲討他。

每次遇到鎮浩，宇彬都會用這件事指責他。因為起初計畫時，提出核心點子的人是宇彬，同時他也是最認真準備的人。近一年的努力化為烏有，實在忍不下這口氣，宇彬控制不了怒氣。

宇彬覺得自己好像得了憂鬱症，於是透過認識的人向我諮詢，尋求解決之道。他表示太過生氣，以至於靜不下心念書，連期末考也考砸了，問我要看什麼書能幫得上自己。之後，我取得了他的電話號碼，親自聯絡他，介紹幾本書，最終目標是希望他能開口說原諒。

懂得原諒 也是一門藝術

我一路以來為他人諮商，和那些無法擺脫怨恨及憤怒的人見面。我注意到怨恨某人的人往往不知道一個重要事實：最後承受痛苦，毀掉人生的終究是怨恨的一方。乍看之下，贏家似乎是怨恨者，而敗者是被恨者。實則不然， 怨恨者的損失更大。怨恨是人類的情緒中，最具破壞力的情緒。

賢明的人會選擇原諒，取代怨恨。雖然這樣說，我們往往很難輕易原諒對方的錯誤。

難以原諒的原因之一，是覺得不公平。犯錯的人過得順風順水，但因那個人的錯，使我蒙受損失，過於委屈以至於說不出原諒。想藉由恨這個人， 補償我的委屈和承受的不公平待遇。不如意的人生帶來的失望與挫折感，使我們無法輕易原諒別人。但是，原諒不順心的事也是一種智慧。

要知道擺脫不了怨恨，不只和那個人的關係，連帶其他事情也會變得不順。我們都很清楚，放不下怨恨的破壞力有多強大。心中湧現怨恨時，要先想到原諒才行。

原諒會送給我們的心靈意想不到的禮物。在非常艱難地原諒他人之後， 未來的我們在待人接物時會更寬厚，不再那麼在意他人的過失，保有平常心。當然，事事原諒是不可能的。再者，也有不值得原諒的人。

其實，比起原諒一個人，更難的是如何判斷那個人是值得原諒之人，或是原諒那個人實在太便宜他了。思前想後，都不可原諒。

那麼，該原諒心存惡意，刻意折磨我的人嗎？原諒那種人叫做懦弱，不叫原諒。有時候，我們需要徹底的零容忍，有些事情，寧可嚴懲到底也不能輕饒。

說實在的，能原諒的事遠比不能原諒的多。若對不能原諒之事耿耿於懷，那就太傻了，因為怨恨會慢慢積累。空出時間看看自己的內心吧，小怨

小恨一定比大怨大恨多，不要讓怨恨使心變沉重。

幾個月後，宇彬傳達了感謝，表示自己原諒了鎮浩。兩人徹夜長談，終於解開心結。現在兩人經常同進同出，焦孟不離。還說，因此彼此原諒，自己也好多了。

過多的負面情緒 會使人變得小心眼

我們在犯錯中度過每一天，比起錯誤，我們撒的謊更多。人們只是裝作不知情，睜一隻眼閉一隻眼，生活才得以平穩不生變。這樣的我們怎麼有資格不原諒他人犯下的小小錯誤呢？雖說有些錯誤得狠狠教訓，但是永遠不原諒對方的做法也不妥。

不能原諒的事和未解懸案一樣，會讓我們再三反覆咀嚼及思考。哪怕不想再想，卻總是會想到。然而，我們的內心、我們的大腦比預期的小。負面情緒增加，空間就會急遽變小、視野變窄、判斷力會驚人地不成熟、人會變得小心眼。因此，為了確保空間，我們要經常用「原諒」清掃那些瑣碎的小怨小恨。

雖說如此，要歷經各種情緒之後，才會產生原諒的情緒。在浮現「好吧， 原諒他又怎樣」的念頭之前，得跨過無數的江水和沙漠。勉為其難並急著原諒他人是大忌，最穩妥的方式是，先沉浸於其他的好情緒中，直到產生原諒之心之後，再開始思考原諒。

【給自己的練習】

❶ 首先，區分該原諒的事和不該原諒的事

帶有惡意做的壞事絕對不能原諒。但如果是單純的失誤，就可原諒。

❷ 不要親近經常對我犯錯的人

那些人會重複做同樣的事，原諒只是浪費字我的能量。建議多親近說話和行動有自制力的人。

❸ 一旦下定決心原諒時，立即實踐

提筆寫原諒信，適當的篇幅約是A4紙的一半。其實，很多時候，在填滿半張紙之前，早就已經原諒對方。

《我也不想一直當好人》書封。圖／聯經出版

❹ 嘗試理解對我犯錯、討厭之人的立場

對方犯錯時，先思考他的處境。當然，這種方法有時候沒用。但是，嘗試理解對方會產生共感，而共感會產生原諒。所以， 盡可能地去理解、共感對方。

❺ 直接告訴當事人：「我原諒你。」

原諒是最大的勇氣，說出原諒後會加倍閃耀。最棒的實踐方式是，在傾聽整件事的來龍去脈之後，給予和解的時間。

❻ 寫下一些句子，讓自己輕鬆地原諒對方

「 你那樣做，使我非常難過。但這次我原諒你。」

「 我原諒你，不過下不為例。要是再犯，到時候，你什麼好處都得不到。」

「 你知道因為那件事，我有多傷心嗎？不過現在我忘光了。」

「 這一次我原諒你。但是，你以後要對我更好喔！」

❼ 假如努力試圖原諒，卻仍耿耿於懷，就先放在心上，不用急於原諒

如果因為想著原諒對方，致使自己受傷，反而得不償失。保留那份原諒，直到心甘情願實踐時。

（本文出自《我也不想一直當好人》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）