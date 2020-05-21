影／LINE首度與宜蘭合作 口袋商店上線開張了

宜蘭縣政府與LINE購物合作，在LINE購物開立「宜蘭嚴選」口袋商店，由縣農會整合縣內農漁畜產品，將產地生鮮直送消費者餐桌，口袋商店今天上線，拿起手機，打開LINE購物搜尋「宜蘭嚴選」，每周三中午12點前下單，周五鮮採蔬菜全程冷藏保鮮直送，周六宜蘭新鮮農產就能送到消費者手上。

同時，「宜蘭嚴選」口袋商店首推超值農漁特產組合包，其中，「宅宅天菜」包括宜蘭優質米、宜蘭三星蔥、優選季節蔬果4種、活力雞蛋、有機段木香菇及鮮菇組合，每箱售價699元；「宅宅天冰」包含南方澳鯖魚、花枝丸、頭城魩仔魚、三星蔥水餃、三星蔥餡餅、CAS仿土雞及限量羊奶饅頭，每箱售價999元，經濟又實惠。

宜蘭縣政府指出，與LINE購物合作，在LINE購物開立「宜蘭嚴選」口袋商店，是LINE公司第一次與縣市政府合作銷售農特產品，也是宜蘭產銷模式的重大里程碑，縣長林姿妙與LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣今天共同宣布商店正式開張。

林姿妙表示，長年以來，宜蘭縣農民以傳統銷售模式為主，習慣將產品直接供應給消費者或餐廳飯店業者，銷售客群集中在宜蘭及大台北地區，縣政府為拓展縣內農友銷售管道，與LINE購物攜手合作，推出「宅宅天菜」蔬菜箱及「宅宅天冰」冷凍箱，讓消費者「宅」在家就能輕鬆購物，享受宜蘭縣優質農產品。

今天宣布記者會上，林姿妙、顧昌欣及宜蘭縣農會理事長游文雄等人共同啟動「宜蘭號」小火車，載送在地蔬果好物的小火車繞行會場，象徵宜蘭精選農漁畜產品送達全國各地消費者手中，在地優質的農特產品再添多元銷售管道。