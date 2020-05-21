抽菸乾咳竟罹患蘭格罕細胞組織球增生症 醫籲：戒菸

22歲男性抽菸多年，每天約1包菸量，因乾咳1個月，體重驟減，到台大醫院新竹分院胸腔科就醫，檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增生症，建議患者持續追蹤，病理部醫師王瑄指出，此病症約1成患者可能會嚴重破壞肺部導致需移植治療，呼籲抽菸者盡早戒菸。

院方指出，這名患者自述已有10年菸齡，因乾咳1個月，雖沒有痰，也無發燒或呼吸困難，但有拉肚子，1個月內體重減了2公斤，經檢查雙側上肺葉有增加浸潤，電腦斷層攝影發現雙側上肺葉的支氣管擴張及肺實質組織被破壞，形成大大小小的空腔囊腫。

新竹分病理部醫師王瑄指出，患者經切片病理檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增生症，這種少見的腫瘤可能發生在各種器官，常見的是小孩子的骨頭和皮膚，不會遺傳也不會傳染。

王瑄說，肺部的蘭格罕細胞組織球增生症和抽菸特別有關係，9成以上的病人都有抽菸，常見的症狀是咳嗽、呼吸困難、胸痛等，最重要的治療就是戒菸，臨床上可使用類固醇治療，已建議患者持續追蹤。

王瑄指出，大約有1成的患者，可能會嚴重的破壞肺部導致需要移植治療，提醒若有慢性呼吸道症狀，例如咳嗽，即使年紀很輕，還是要就醫找出原因，抽菸是許多癌症及呼吸道疾病的危害因子，也會誘發心血管疾病，與內分泌系統疾病及糖尿病也有直接關係，是可怕的健康殺手，呼籲為了健康應及早戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康