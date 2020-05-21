快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽菸乾咳竟罹患蘭格罕細胞組織球增生症 醫籲：戒菸

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
1名年輕男子抽菸多年，因乾咳就醫檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增生症。圖／台大新竹分院提供
1名年輕男子抽菸多年，因乾咳就醫檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增生症。圖／台大新竹分院提供

22歲男性抽菸多年，每天約1包菸量，因乾咳1個月，體重驟減，到台大醫院新竹分院胸腔科就醫，檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增生症，建議患者持續追蹤，病理部醫師王瑄指出，此病症約1成患者可能會嚴重破壞肺部導致需移植治療，呼籲抽菸者盡早戒菸

院方指出，這名患者自述已有10年菸齡，因乾咳1個月，雖沒有痰，也無發燒或呼吸困難，但有拉肚子，1個月內體重減了2公斤，經檢查雙側上肺葉有增加浸潤，電腦斷層攝影發現雙側上肺葉的支氣管擴張及肺實質組織被破壞，形成大大小小的空腔囊腫。

新竹分病理部醫師王瑄指出，患者經切片病理檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增生症，這種少見的腫瘤可能發生在各種器官，常見的是小孩子的骨頭和皮膚，不會遺傳也不會傳染。

王瑄說，肺部的蘭格罕細胞組織球增生症和抽菸特別有關係，9成以上的病人都有抽菸，常見的症狀是咳嗽、呼吸困難、胸痛等，最重要的治療就是戒菸，臨床上可使用類固醇治療，已建議患者持續追蹤。

王瑄指出，大約有1成的患者，可能會嚴重的破壞肺部導致需要移植治療，提醒若有慢性呼吸道症狀，例如咳嗽，即使年紀很輕，還是要就醫找出原因，抽菸是許多癌症及呼吸道疾病的危害因子，也會誘發心血管疾病，與內分泌系統疾病及糖尿病也有直接關係，是可怕的健康殺手，呼籲為了健康應及早戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 戒菸

延伸閱讀

悔不當初！口腔癌治療5年沒事 抽菸、嚼檳榔又復發

幫助家人戒菸必看！成功戒菸者這樣戰勝菸癮

國中會考要求戴口罩 醫籲「勿虐待小動物」

金喜愛男神兒子黑歷史曝光！比不雅手勢滿口粗話

相關新聞

影／直擊！交通部27日推防疫旅遊 原來整趟行程這樣玩

因應疫情趨緩，交通部規畫三階段鬆綁措施，以觀光來說，27日先推防疫旅遊。為響應即將到來的新型態旅遊，中華優質旅遊發展協會...

今下半天起全台當心短時強降雨 中南部有豪雨以上等級

中央氣象局說，今天下午起至下周日，滯留鋒面影響及西南風增強，全台各地易有大雨或豪雨，並有短時強降雨，中南部地區更要注意，...

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序的圖表。他說，根據目前每12小時預測累積降雨，綜...

妹妹澳洲打工離奇死亡 骨灰遭亂塞運回台她一看紙箱崩潰

有位女網友近期上網心碎發文，指稱自己妹妹在一月中旬澳洲打工度假期間離奇死亡，雖然澳洲警方已將此案列入嚴重謀殺調查，妹妹的遺體也已解剖相驗，但至今仍沒有結果，而原PO也透露妹妹在火化後運回台灣，她去機場領取時，卻發現骨灰遭上下顛倒放置、亂塞進紙箱，令她感到心碎，直呼「我痛到撕心裂肺，誰能夠體會」。

抽菸乾咳竟罹患蘭格罕細胞組織球增生症 醫籲：戒菸

22歲男性抽菸多年，每天約1包菸量，因乾咳1個月，體重驟減，到台大醫院新竹分院胸腔科就醫，檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增...

大規模劇烈豪雨將至！ 氣象局下午記者會說明

中央氣象局表示，今天起到周六台灣受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局預計於今天下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於下午...

南部及澎湖大雨特報！ 注意雷擊強陣風

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨...

電動滑板車等行動運具 地方將可例外開放行駛於道路

立法院交通委員會今修正道路交通管理條例，未來電動滑板車、賽格威等個人行動運具將可依地方政府自定的管理辦法行駛於道路；醫療...

防疫新型態！ 世展會推「一個人的飢餓三十」

台灣世界展望會今舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動 Rescue Now! 搶救脆弱兒童國際記者會」，由海地、索馬利亞、...

蝦飼料貴又容易染病 水試所開發量產技術護蝦健康

農業水試所研發單價較高的混齒圍沙蠶 (Perineresis mictodonta，俗稱跳蟲)，以及成長與產量較佳的雙齒...

台灣後疫情時期 旅遊業開始暖機規畫防疫旅行

疫情趨緩，國外旅行雖多未開放，但旅遊業已開始規畫國內旅遊。今天中華優質旅遊發展協會邀媒體到五股觀音山示範防疫旅遊；新北市...

《末代皇帝》：因西方而滅，也因西方而生

在亞洲電影勢力反攻好萊塢的這一年，有部東方電影早在30多年前就已稱霸奧斯卡，並且掀起西方對中國的狂熱。1987年上映的《末代皇帝》（The Last Emperor），至今仍是難以被超越的經典作品，更是從西方視角一窺封建中國的代表作。即使電影上映至今已33年，它的配樂、場景與對白依然使人記憶猶新，藉由今次台灣修復版重映，觀眾得以親灸中國近代史上，最戲劇性的一頁。

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。