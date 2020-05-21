影／24小時不眠不休救援 小抹香鯨順利回大海

一尾小抹香鯨20日被發現擱淺在桃園市觀音海水浴場附近，海保署救援團隊立即展開搶救任務，送往八斗子安置中心鯨豚協會救援池治療，確認牠聽力正常，血液檢測報告也沒有發炎反應，能自行漂浮且游泳意願強烈，今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，順利將小抹香鯨送回大海。

海保署救援團隊表示，這隻小抹香鯨為青少年，身上沒有嚴重外傷，雖有擦傷但尚屬正常，血液檢查、熱像、聽力檢查都正常，動物活力很好，嘴巴無法透過人為打開，無法進一步進行超音波內視鏡檢查胃內容物。個體活力良好，考量今天上午海象尚可，緊急決定今天上午野放。

中華鯨豚協會楊瑋誠理事長說，小抹香鯨是一種小型的齒鯨，屬於齒鯨小目中的小抹香鯨科，與侏儒抹香鯨（學名：Kogia sima）外型類似，主要生活在熱帶至溫帶海域。