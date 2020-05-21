影／24小時不眠不休救援 小抹香鯨順利回大海
一尾小抹香鯨20日被發現擱淺在桃園市觀音海水浴場附近，海保署救援團隊立即展開搶救任務，送往八斗子安置中心鯨豚協會救援池治療，確認牠聽力正常，血液檢測報告也沒有發炎反應，能自行漂浮且游泳意願強烈，今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，順利將小抹香鯨送回大海。
海保署救援團隊表示，這隻小抹香鯨為青少年，身上沒有嚴重外傷，雖有擦傷但尚屬正常，血液檢查、熱像、聽力檢查都正常，動物活力很好，嘴巴無法透過人為打開，無法進一步進行超音波內視鏡檢查胃內容物。個體活力良好，考量今天上午海象尚可，緊急決定今天上午野放。
中華鯨豚協會楊瑋誠理事長說，小抹香鯨是一種小型的齒鯨，屬於齒鯨小目中的小抹香鯨科，與侏儒抹香鯨（學名：Kogia sima）外型類似，主要生活在熱帶至溫帶海域。
自有紀錄以來，台灣小抹香鯨擱淺記錄約莫80隻，大多出現在宜蘭和新北市岸際，小抹香鯨是比較容易緊迫的物種，運輸上要特別注意，此次野放先由獸醫師實施鎮定，上船後前往基隆外海水深約100米處野放，小抹香鯨在救援人員齊心努力下，上午11點左右順利回到大海，看著牠愈游愈遠，志工們內心無比感動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言