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影／24小時不眠不休救援 小抹香鯨順利回大海

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
擱淺的小抹香鯨今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，救援團隊將牠送回大海。圖／海保署提供
擱淺的小抹香鯨今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，救援團隊將牠送回大海。圖／海保署提供

一尾小抹香鯨20日被發現擱淺在桃園市觀音海水浴場附近，海保署救援團隊立即展開搶救任務，送往八斗子安置中心鯨豚協會救援池治療，確認牠聽力正常，血液檢測報告也沒有發炎反應，能自行漂浮且游泳意願強烈，今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，順利將小抹香鯨送回大海。

海保署救援團隊表示，這隻小抹香鯨為青少年，身上沒有嚴重外傷，雖有擦傷但尚屬正常，血液檢查、熱像、聽力檢查都正常，動物活力很好，嘴巴無法透過人為打開，無法進一步進行超音波內視鏡檢查胃內容物。個體活力良好，考量今天上午海象尚可，緊急決定今天上午野放。

中華鯨豚協會楊瑋誠理事長說，小抹香鯨是一種小型的齒鯨，屬於齒鯨小目中的小抹香鯨科，與侏儒抹香鯨（學名：Kogia sima）外型類似，主要生活在熱帶至溫帶海域。

自有紀錄以來，台灣小抹香鯨擱淺記錄約莫80隻，大多出現在宜蘭和新北市岸際，小抹香鯨是比較容易緊迫的物種，運輸上要特別注意，此次野放先由獸醫師實施鎮定，上船後前往基隆外海水深約100米處野放，小抹香鯨在救援人員齊心努力下，上午11點左右順利回到大海，看著牠愈游愈遠，志工們內心無比感動。

擱淺的小抹香鯨今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，救援團隊將牠送回大海。圖／海保署提供
擱淺的小抹香鯨今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，救援團隊將牠送回大海。圖／海保署提供
擱淺的小抹香鯨今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，救援團隊將牠送回大海。圖／海保署提供
擱淺的小抹香鯨今天上午在基隆八斗子漁港出港野放，救援團隊將牠送回大海。圖／海保署提供

抹香鯨 野放 基隆

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