鹽攝取過量 易有心血管疾病或胃癌

高血壓、慢性腎臟病、心臟病、腦中風、胃癌等重大疾病與過量的鹽分攝取相關，北市聯醫醫師指出，外食及食用加工製品都會導致鹽分攝取過高，尤其沾料和醬油含鹽量容易被忽視。

台北市聯合醫院林森中醫昆明院區家醫科主治醫師鄭玠豪表示，WHO（世界衛生組織）建議每天攝取的鹽量是5公克，法國健康部是7.7公克，日本厚生省男性為9公克、女性為7.5公克，台灣衛福部是6公克。

不過，鄭玠豪說，台灣人常每天攝取15公克以上的鹽量，是建議量的2倍以上。

他表示，當鹽分攝取過多，會導致高血壓、心血管疾病，因血中存在過多的鹽會導致血管中水分大幅增加，血管壁壓力上升，持續的高壓狀態會造成動脈硬化；不僅如此，長期過多的鹽會造成腎臟負擔、增加尿路結石發生機會，還有可能骨質疏鬆，因腎在排除鹽的過程中，鈣離子也會一同排出。

鄭玠豪說，每天攝取超過10克以上的鹽，胃粘膜會受損，長久下來，罹患胃癌的風險會上升3至4倍。

他表示，市售食品包裝的營養成分標示中，鹽都是標示「鈉」含量，只要將鈉乘以2.54就可算出食品中的含鹽量，進而計算每天吃多少鹽。

鄭玠豪也建議民眾，盡量飲食清淡，外食時減少沾料使用，麵湯、火鍋高湯不要全部喝完，食量也要控制，否則就算是清淡食物，也會攝取過多鹽。