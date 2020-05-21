電動滑板車等行動運具 地方將可例外開放行駛於道路

立法院交通委員會今修正道路交通管理條例，未來電動滑板車、賽格威等個人行動運具將可依地方政府自定的管理辦法行駛於道路；醫療代步車、電動輪椅仍被視為「行人」，但在人行道行駛速率不得超過六公里，違者罰300元。

立委陳雪生等22人提案，表示目前有許多新興的慢速動力運具，應比照自行車有相關的行駛規定與處罰。個人行動運具的定義為承載一個人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25里以下的載具。

交通部表示，電動滑板車、賽格威等原則上仍禁止在道路行駛，但地方政府可因地制宜做例外開放，例如彰化田尾有觀光需求。修法之後，個人行動運具在指定行駛路段、時間、速度限制及其他相關管理辦法，授權直轄市、縣市政府規定。違者罰1200元至3600元的罰鍰並禁止其行駛或使用。

此外，過去電動自行車等慢車沒有最低的騎乘年齡，這次一起明定，電動自行車及電動輔助自行車、個人行動運具必須14歲以上才能騎乘，違者罰600至1200元。另要求租賃業者出租車輛，應教導消費者騎乘及使用方法及道路行駛規定，違者罰600至1200元。

至於醫療電動代步車、電動輪椅等在此次修法仍未被定義成慢車，還是行人輔具，不過新增在人行道行駛速率超過六公里，違者罰300元。

而用路人深惡痛絕的蛇行、迫近、驟然變換車道或在行駛途中驟然減速、煞車、行車速度超過規定最高時速的60公里等危險駕駛行為，今天也修法，吊扣駕照從三個月延長為六個月。不過立委原提案要求兩度超速逾60公里的車輛，也要沒入車輛，在場立委認為不符比例原則，最後沒有通過。