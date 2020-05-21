快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

防疫新型態！ 世展會推「一個人的飢餓三十」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
世界展望會為海地超過1萬2000戶家庭提供糧食券或糧食援助，減緩糧食危機。圖／台灣世界展望會提供
世界展望會為海地超過1萬2000戶家庭提供糧食券或糧食援助，減緩糧食危機。圖／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會今舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動 Rescue Now! 搶救脆弱兒童國際記者會」，由海地、索馬利亞、葉門第一線工作人員遠端分享當地脆弱兒童處境。受新冠肺炎疫情影響，為了避免群聚，世展會今年也推出新型態的「一個人的飢餓三十」活動，不限時地，透過社群媒體線上延續飢餓勇士大會師精神，讓萬人愛心由網路串連。

海地世界展望會會長李宜帆今視訊分享海地狀況。李宜帆說，對海地青少年而言，缺乏良好的教育、交通、醫療是每天的日常，海地從3月起因疫情停課，讓家裡沒有網路、沒有電力的青少年無法投入遠端教學，除了升學夢碎，也因物價飆漲、種子稀少價高等，連糧食都成問題，而這樣的情況，在海地處處皆是。

李宜帆指出，海地超過四分之一人口每天收入不到1美元，6成人口生活於貧窮線之下，兩年內更發生至少5次大規模動亂，在疫情威脅下，6成以上人口沒有乾淨水源和肥皂，預估超過400多萬人亟需人道救援，目前海地世展會正積極建立新冠肺炎防護網，提供防疫健康包、宣導衛教知識，並為超過1萬2000戶家庭提供糧食券或糧食援助等救援。

索馬利亞世展會糧食及現金援助經理菲利普‧奈德凱（Philip Ndekei）也提及索馬利亞處境。他說，報告顯示，蝗災、洪災、加上新冠疫情，估計索馬利亞需要人道救援的人數，將從第一季的115萬人，在第三季暴增至超過344萬人。

菲利普‧奈德凱說，雖然世展會在當地進行蝗蟲監控、農藥噴灑等計畫，但全球關注焦點幾乎都在控制新冠肺炎疫情，資金、資源缺乏下，部分區域還有安全及通行限制，都讓控制蝗災難上加難。

而戰火仍頻，導致10萬人喪生、8.5萬孩童死於飢餓的葉門，也因疫情讓當地生活更加雪上加霜。世展會中東東歐區人道危機回應總監朱利安．索德齊（Julian Srodecki）指出，世展會正與安息日會發展及援助機構合作，在葉門南部省分重建取水處、升級下水道系統、新建自來水處理廠，將能幫助1萬7900人享有乾淨水和衛生等必要服務。

台灣世界展望會會長王偉華表示，世展會每年舉辦飢餓三十活動都獲非常大的回響，今年則因疫情面臨挑戰，推出全新模式，從線下走到線上，由過去30小時集體時間，延長到兩個月，讓大家都能夠參與、體會，呼籲大眾以行動響應、捐款支持，搶救國內外的脆弱兒童。

海地的醫療資源嚴重不足，6成以上人口沒有乾淨的水源和肥皂，亟需人道救援。圖／台灣世界展望會提供
海地的醫療資源嚴重不足，6成以上人口沒有乾淨的水源和肥皂，亟需人道救援。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會今舉辦國際記者會，透過遠端連線，由海地、索馬利亞、葉門第一線工作人員分享當地脆弱兒童處境，而受新冠肺炎疫情影響，世展會也宣布，今年將推出新型態的「一個人的飢餓三十」活動。記者葉冠妤／攝影
台灣世界展望會今舉辦國際記者會，透過遠端連線，由海地、索馬利亞、葉門第一線工作人員分享當地脆弱兒童處境，而受新冠肺炎疫情影響，世展會也宣布，今年將推出新型態的「一個人的飢餓三十」活動。記者葉冠妤／攝影

海地 疫情 新冠肺炎 飢餓三十

延伸閱讀

是否用美防疫App？ 指揮中心：知道但評估中

台灣後疫情時期 旅遊業開始暖機規畫防疫旅行

因應交通部將開放旅遊 旅遊發展協會啟動防疫旅遊示範

讓孩子有美好回憶 盧秀燕：高中以下畢業典禮照常舉行

相關新聞

影／直擊！交通部27日推防疫旅遊 原來整趟行程這樣玩

因應疫情趨緩，交通部規畫三階段鬆綁措施，以觀光來說，27日先推防疫旅遊。為響應即將到來的新型態旅遊，中華優質旅遊發展協會...

今下半天起全台當心短時強降雨 中南部有豪雨以上等級

中央氣象局說，今天下午起至下周日，滯留鋒面影響及西南風增強，全台各地易有大雨或豪雨，並有短時強降雨，中南部地區更要注意，...

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序的圖表。他說，根據目前每12小時預測累積降雨，綜...

妹妹澳洲打工離奇死亡 骨灰遭亂塞運回台她一看紙箱崩潰

有位女網友近期上網心碎發文，指稱自己妹妹在一月中旬澳洲打工度假期間離奇死亡，雖然澳洲警方已將此案列入嚴重謀殺調查，妹妹的遺體也已解剖相驗，但至今仍沒有結果，而原PO也透露妹妹在火化後運回台灣，她去機場領取時，卻發現骨灰遭上下顛倒放置、亂塞進紙箱，令她感到心碎，直呼「我痛到撕心裂肺，誰能夠體會」。

抽菸乾咳竟罹患蘭格罕細胞組織球增生症 醫籲：戒菸

22歲男性抽菸多年，每天約1包菸量，因乾咳1個月，體重驟減，到台大醫院新竹分院胸腔科就醫，檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增...

大規模劇烈豪雨將至！ 氣象局下午記者會說明

中央氣象局表示，今天起到周六台灣受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局預計於今天下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於下午...

南部及澎湖大雨特報！ 注意雷擊強陣風

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨...

電動滑板車等行動運具 地方將可例外開放行駛於道路

立法院交通委員會今修正道路交通管理條例，未來電動滑板車、賽格威等個人行動運具將可依地方政府自定的管理辦法行駛於道路；醫療...

防疫新型態！ 世展會推「一個人的飢餓三十」

台灣世界展望會今舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動 Rescue Now! 搶救脆弱兒童國際記者會」，由海地、索馬利亞、...

蝦飼料貴又容易染病 水試所開發量產技術護蝦健康

農業水試所研發單價較高的混齒圍沙蠶 (Perineresis mictodonta，俗稱跳蟲)，以及成長與產量較佳的雙齒...

台灣後疫情時期 旅遊業開始暖機規畫防疫旅行

疫情趨緩，國外旅行雖多未開放，但旅遊業已開始規畫國內旅遊。今天中華優質旅遊發展協會邀媒體到五股觀音山示範防疫旅遊；新北市...

《末代皇帝》：因西方而滅，也因西方而生

在亞洲電影勢力反攻好萊塢的這一年，有部東方電影早在30多年前就已稱霸奧斯卡，並且掀起西方對中國的狂熱。1987年上映的《末代皇帝》（The Last Emperor），至今仍是難以被超越的經典作品，更是從西方視角一窺封建中國的代表作。即使電影上映至今已33年，它的配樂、場景與對白依然使人記憶猶新，藉由今次台灣修復版重映，觀眾得以親灸中國近代史上，最戲劇性的一頁。

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。