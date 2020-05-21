防疫新型態！ 世展會推「一個人的飢餓三十」

台灣世界展望會今舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動 Rescue Now! 搶救脆弱兒童國際記者會」，由海地、索馬利亞、葉門第一線工作人員遠端分享當地脆弱兒童處境。受新冠肺炎疫情影響，為了避免群聚，世展會今年也推出新型態的「一個人的飢餓三十」活動，不限時地，透過社群媒體線上延續飢餓勇士大會師精神，讓萬人愛心由網路串連。

海地世界展望會會長李宜帆今視訊分享海地狀況。李宜帆說，對海地青少年而言，缺乏良好的教育、交通、醫療是每天的日常，海地從3月起因疫情停課，讓家裡沒有網路、沒有電力的青少年無法投入遠端教學，除了升學夢碎，也因物價飆漲、種子稀少價高等，連糧食都成問題，而這樣的情況，在海地處處皆是。

李宜帆指出，海地超過四分之一人口每天收入不到1美元，6成人口生活於貧窮線之下，兩年內更發生至少5次大規模動亂，在疫情威脅下，6成以上人口沒有乾淨水源和肥皂，預估超過400多萬人亟需人道救援，目前海地世展會正積極建立新冠肺炎防護網，提供防疫健康包、宣導衛教知識，並為超過1萬2000戶家庭提供糧食券或糧食援助等救援。

索馬利亞世展會糧食及現金援助經理菲利普‧奈德凱（Philip Ndekei）也提及索馬利亞處境。他說，報告顯示，蝗災、洪災、加上新冠疫情，估計索馬利亞需要人道救援的人數，將從第一季的115萬人，在第三季暴增至超過344萬人。

菲利普‧奈德凱說，雖然世展會在當地進行蝗蟲監控、農藥噴灑等計畫，但全球關注焦點幾乎都在控制新冠肺炎疫情，資金、資源缺乏下，部分區域還有安全及通行限制，都讓控制蝗災難上加難。

而戰火仍頻，導致10萬人喪生、8.5萬孩童死於飢餓的葉門，也因疫情讓當地生活更加雪上加霜。世展會中東東歐區人道危機回應總監朱利安．索德齊（Julian Srodecki）指出，世展會正與安息日會發展及援助機構合作，在葉門南部省分重建取水處、升級下水道系統、新建自來水處理廠，將能幫助1萬7900人享有乾淨水和衛生等必要服務。