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蝦飼料貴又容易染病 水試所開發量產技術護蝦健康

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
養殖4個月，均重達0.9g的混齒圍沙蠶。圖／水試所提供
養殖4個月，均重達0.9g的混齒圍沙蠶。圖／水試所提供

農業水試所研發單價較高的混齒圍沙蠶 (Perineresis mictodonta，俗稱跳蟲)，以及成長與產量較佳的雙齒圍沙蠶 (P. aibuhitensis，俗稱青蟲)的量產技術，這兩種蟲都是種蝦生長餌料，生產過程依照生物安全防疫規範，可確保飼料蟲不帶有危害蝦類的特定病原，讓蝦子身體更健康。

水試所表示，沙蠶屬於多毛類，是促進種蝦性腺成熟、交配與產卵效果最佳的生物餌料，在海水蝦優質種苗繁殖生產上扮演關鍵角色；沙蠶也是釣客常用的萬能釣餌，每兩售價50至60元，身價不斐。

水試所表示，海水蝦如白蝦或草蝦都是國人喜愛的水產品之一，為了培育健康優質的種苗，必須提供種蝦衛生安全與符合營養需求的餌料。目前市售的種蝦飼料價格昂貴但效果不佳，因此蝦類繁殖業者多半投餵沙蠶，主要是因為其富含高度不飽和脂肪酸及特殊成分，能滿足種蝦生育期間的營養需求。

但市售的沙蠶有九成從中國大陸進口，且通常來自野外採集，或來自不重視防疫的養殖場，這樣的環境生產的沙蠶容易帶有危害蝦類成長與活存的病原，像是白點症病毒、急性肝胰腺壞死症-副溶血弧菌、肝胰腺微孢子蟲等。種蝦吃了這些帶病原沙蠶後容易垂直傳染給蝦苗，蝦苗放養後，又廣泛地水平感染給其他健康的蝦子，影響海水蝦養殖產業甚鉅。

因此，水試所推廣海水蝦的防疫型繁養殖模式，對於種蝦生餌的安全性也嚴格把關，目前已開發出適合台灣氣候，而且是SPF的混齒圍沙蠶與雙齒圍沙蠶量產模式，每平方公尺年產量超過5公斤。目前技術已完成非專屬技轉授權公告，有興趣的業者可洽水試所東港生技研究中心。

養殖4個月，均重達2.3g的雙齒圍沙蠶，每平方米年產量可達5kg以上。圖／水試所提供
養殖4個月，均重達2.3g的雙齒圍沙蠶，每平方米年產量可達5kg以上。圖／水試所提供

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