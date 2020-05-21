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台灣後疫情時期 旅遊業開始暖機規畫防疫旅行
疫情趨緩，國外旅行雖多未開放，但旅遊業已開始規畫國內旅遊。今天中華優質旅遊發展協會邀媒體到五股觀音山示範防疫旅遊；新北市觀光旅遊局也推戶外旅遊，標榜最高防疫標準，採親友團預約制，逐漸推動國內旅遊復甦。
「現在不開始推，等到疫情結束就來不及了。」李姓領隊說，從年初迄今都在吃老本，偶爾上觀光局進修課程。疫情期間和陌生人同團會害怕，但如果和知道彼此健康情況的親友就比較安心，雖然多數人還是有疑慮，但小巴親友旅遊多多少少成為疫情期間的主力。
他說，等到疫情結束再來推動旅遊，形成信心可能要更久，旅遊是非必要品，但卻不可缺，「現在就是一個暖機的過程」，等到全球疫情獲得控制，就可馬上上線。
目前國外仍不適合出遊，但國內疫情控制中，已有不少同業規畫開團出遊，如金門團可搭飛機，有出國的感覺，防疫又能獲得相當程度的保證；又如新北推戶外防疫團，也是以親友為主，人少可保持社交距離，再堅守防疫標準，在後疫情時期應該也大有可為。
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