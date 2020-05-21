快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妹妹澳洲打工離奇死亡 骨灰遭亂塞運回台她一看紙箱崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一位葉姓女網友指稱自己妹妹澳洲打工度假期間在租屋處離奇死亡。示意圖。圖片來源／ingimage
一位葉姓女網友指稱自己妹妹澳洲打工度假期間在租屋處離奇死亡。示意圖。圖片來源／ingimage

有位女網友近期上網心碎發文，指稱自己妹妹在一月中旬澳洲打工度假期間離奇死亡，雖然澳洲警方已將此案列入嚴重謀殺調查，妹妹的遺體也已解剖相驗，但至今仍沒有結果，而原PO也透露妹妹在火化後運回台灣，她去機場領取時，卻發現骨灰遭上下顛倒放置、亂塞進紙箱，令她感到心碎，直呼「我痛到撕心裂肺，誰能夠體會」。

葉姓女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示自己的妹妹赴澳洲打工度假，一月中旬在澳洲奧賓格羅夫（Aubin Grove）租屋處離奇死亡，當地警方事後將案件交給嚴重謀殺案警官處理，妹妹的遺體也進行解剖相驗，但死因和案件進度至今仍舊不明，葉女為了保存妹妹最好的狀態，只好簽署火化同意書，並透過外交部和澳洲殯儀館的協助，將妹妹骨灰送回台灣。

葉女表示妹妹的骨灰在15日送達台灣，但她抵達海關大樓服務台時，又被要求返回機放處，之後又跑到一般倉，葉女跑遍多地最後開始跑程序，但海關小姐態度強硬，不願意打電話幫忙，最後葉女只能自己找抽屜找申請書、蓋章跑程序，她說「沒有人願意協助，只能看著指標一個一個的找、樓上樓下的跑」。

最後葉女終於領取到妹妹骨灰，她說到「找到了妹妹，我的心都碎了，我好好的一個妹妹，如今變成這樣，況且我明明囑咐過要加木箱，現在卻只有紙箱，我的心碎了滿地，不知道這一路妹妹是怎麼樣的被丟來丟去」，而她抵達殯儀館拆開紙箱後，卻發現妹妹的骨灰被上下顛倒放置，令她心碎。

葉女傷心表示「我就這一個妹妹，我痛到撕心裂肺，誰能夠體會，到現在 4個月又3天了，妹妹到底怎麼離開的，還是『調查中』，真的有在調查嗎，台灣政府可以幫幫我嗎，你們在哪裡，我真的需要你們。」

對此，不少網友紛紛留言支持，「很難過，希望能水落石出，還妳們公道」、「國外親友去世最妥善的處理就是自己飛一趟，才能得到最完善的方式」、「澳洲政府真的只能等，他們做事效率不是普通慢，要節哀」、「希望妳能早日得到答案」、「只能說出國打工度假太多人幻想太美好」、「原因不明，現在也火化了很難追查死因了，請節哀」。

打工度假 澳洲 外交部 海關

延伸閱讀

蔡英文拋六大核心戰略 網質疑「把精密產業當路邊包膜」

郵差先生按電鈴15秒就閃人 3樓住戶怒：能別這麼狠嗎？

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

日本車站充滿「變態」 字樣廣告 近看藏趣味巧思

相關新聞

影／直擊！交通部27日推防疫旅遊 原來整趟行程這樣玩

因應疫情趨緩，交通部規畫三階段鬆綁措施，以觀光來說，27日先推防疫旅遊。為響應即將到來的新型態旅遊，中華優質旅遊發展協會...

今下半天起全台當心短時強降雨 中南部有豪雨以上等級

中央氣象局說，今天下午起至下周日，滯留鋒面影響及西南風增強，全台各地易有大雨或豪雨，並有短時強降雨，中南部地區更要注意，...

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序的圖表。他說，根據目前每12小時預測累積降雨，綜...

妹妹澳洲打工離奇死亡 骨灰遭亂塞運回台她一看紙箱崩潰

有位女網友近期上網心碎發文，指稱自己妹妹在一月中旬澳洲打工度假期間離奇死亡，雖然澳洲警方已將此案列入嚴重謀殺調查，妹妹的遺體也已解剖相驗，但至今仍沒有結果，而原PO也透露妹妹在火化後運回台灣，她去機場領取時，卻發現骨灰遭上下顛倒放置、亂塞進紙箱，令她感到心碎，直呼「我痛到撕心裂肺，誰能夠體會」。

抽菸乾咳竟罹患蘭格罕細胞組織球增生症 醫籲：戒菸

22歲男性抽菸多年，每天約1包菸量，因乾咳1個月，體重驟減，到台大醫院新竹分院胸腔科就醫，檢查發現罹患蘭格罕細胞組織球增...

大規模劇烈豪雨將至！ 氣象局下午記者會說明

中央氣象局表示，今天起到周六台灣受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局預計於今天下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於下午...

南部及澎湖大雨特報！ 注意雷擊強陣風

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨...

電動滑板車等行動運具 地方將可例外開放行駛於道路

立法院交通委員會今修正道路交通管理條例，未來電動滑板車、賽格威等個人行動運具將可依地方政府自定的管理辦法行駛於道路；醫療...

防疫新型態！ 世展會推「一個人的飢餓三十」

台灣世界展望會今舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動 Rescue Now! 搶救脆弱兒童國際記者會」，由海地、索馬利亞、...

蝦飼料貴又容易染病 水試所開發量產技術護蝦健康

農業水試所研發單價較高的混齒圍沙蠶 (Perineresis mictodonta，俗稱跳蟲)，以及成長與產量較佳的雙齒...

台灣後疫情時期 旅遊業開始暖機規畫防疫旅行

疫情趨緩，國外旅行雖多未開放，但旅遊業已開始規畫國內旅遊。今天中華優質旅遊發展協會邀媒體到五股觀音山示範防疫旅遊；新北市...

《末代皇帝》：因西方而滅，也因西方而生

在亞洲電影勢力反攻好萊塢的這一年，有部東方電影早在30多年前就已稱霸奧斯卡，並且掀起西方對中國的狂熱。1987年上映的《末代皇帝》（The Last Emperor），至今仍是難以被超越的經典作品，更是從西方視角一窺封建中國的代表作。即使電影上映至今已33年，它的配樂、場景與對白依然使人記憶猶新，藉由今次台灣修復版重映，觀眾得以親灸中國近代史上，最戲劇性的一頁。

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。