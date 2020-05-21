妹妹澳洲打工離奇死亡 骨灰遭亂塞運回台她一看紙箱崩潰

有位女網友近期上網心碎發文，指稱自己妹妹在一月中旬澳洲打工度假期間離奇死亡，雖然澳洲警方已將此案列入嚴重謀殺調查，妹妹的遺體也已解剖相驗，但至今仍沒有結果，而原PO也透露妹妹在火化後運回台灣，她去機場領取時，卻發現骨灰遭上下顛倒放置、亂塞進紙箱，令她感到心碎，直呼「我痛到撕心裂肺，誰能夠體會」。

葉姓女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示自己的妹妹赴澳洲打工度假，一月中旬在澳洲奧賓格羅夫（Aubin Grove）租屋處離奇死亡，當地警方事後將案件交給嚴重謀殺案警官處理，妹妹的遺體也進行解剖相驗，但死因和案件進度至今仍舊不明，葉女為了保存妹妹最好的狀態，只好簽署火化同意書，並透過外交部和澳洲殯儀館的協助，將妹妹骨灰送回台灣。

葉女表示妹妹的骨灰在15日送達台灣，但她抵達海關大樓服務台時，又被要求返回機放處，之後又跑到一般倉，葉女跑遍多地最後開始跑程序，但海關小姐態度強硬，不願意打電話幫忙，最後葉女只能自己找抽屜找申請書、蓋章跑程序，她說「沒有人願意協助，只能看著指標一個一個的找、樓上樓下的跑」。

最後葉女終於領取到妹妹骨灰，她說到「找到了妹妹，我的心都碎了，我好好的一個妹妹，如今變成這樣，況且我明明囑咐過要加木箱，現在卻只有紙箱，我的心碎了滿地，不知道這一路妹妹是怎麼樣的被丟來丟去」，而她抵達殯儀館拆開紙箱後，卻發現妹妹的骨灰被上下顛倒放置，令她心碎。

葉女傷心表示「我就這一個妹妹，我痛到撕心裂肺，誰能夠體會，到現在 4個月又3天了，妹妹到底怎麼離開的，還是『調查中』，真的有在調查嗎，台灣政府可以幫幫我嗎，你們在哪裡，我真的需要你們。」

對此，不少網友紛紛留言支持，「很難過，希望能水落石出，還妳們公道」、「國外親友去世最妥善的處理就是自己飛一趟，才能得到最完善的方式」、「澳洲政府真的只能等，他們做事效率不是普通慢，要節哀」、「希望妳能早日得到答案」、「只能說出國打工度假太多人幻想太美好」、「原因不明，現在也火化了很難追查死因了，請節哀」。