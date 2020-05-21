高鐵推大學生雙周快閃優惠 單張滿五百就送五折券

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司今天說，鎖定活動力最強的大學生族群，限時推出「大學生雙周快閃優惠」活動。凡符合大學生優惠購票資格，購買5月27日至6月9日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「五折標準車廂對號座電子優惠券」一張，每個會員帳戶最高回饋兩張（同筆訂位代號若包含去、回程，票價分別滿500元即可獲兩張），歡迎大學生把握機會。

高鐵表示，若尚未加入高鐵TGo會員的大學生，必須於購票前先加入會員並完成帳號開通，才能享受本次大學生雙周快閃優惠回饋活動；已經購買本次活動期間之大學生優惠車票的旅客，若購票時未登錄TGo會員帳號者，則可至車站售票窗口免費辦理車票變更，並於變更時登錄TGo會員帳號後，即可享回饋優惠。高鐵公司預計於6月底將五折標準車廂對號座電子優惠券發送至旅客購票時提供之TGo會員帳戶。

高鐵提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用），如經查驗未帶證件、身分不符或未搭乘票面指定車次者，將不適用優惠活動；使用本次活動回饋之優惠券時僅限於高鐵會員TGo專區購票，限兌換標準車廂對號座，票價以標準車廂對號座全票票價五折計收，適用搭乘日期至7月31日止，疏運期間則不適用。優惠券不限搭乘區間、不限車次且不限學生身分使用，然恕無法與其他優惠併用。

高鐵說，旅客仍需配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，平時落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持則應配戴口罩，以能兼顧防疫、安心出遊；高鐵列車亦持續落實清潔消毒，每車次於抵達端點站時均以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒，高鐵各車站每兩小時即消毒一次，另於旅客動線上廣設消毒酒精，敬請旅客安心搭乘高鐵、享受防疫新生活。