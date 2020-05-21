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老婦「腳中風」發黑 微創導管手術去除截肢風險
80歲王姓老婦因左腳發黑到醫院就診，醫師診斷為「急性重度下肢動脈阻塞症」，且有截肢風險，因此馬上安排她接受微創導管手術，順利以專用球囊打通血管，成功恢復血流，老婦幸運地保住左腳，免於被截肢的命運。
苗栗市大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，下肢動脈阻塞也稱為「腳中風」，超過六成以上合併其他重大血管疾病，例如主動脈瘤、心血管阻塞，甚至腦中風；初期症狀會有輕微的腳痠、腳麻、肢體冰冷，嚴重時則會呈現腳趾頭或足部發黑，若不即時處理，會導致壞死、感染的狀況，最後只能將嚴重壞死的腳截肢。
他指出，以往下肢動脈阻塞只能以外科手術血管繞道來治療，不僅傷口大、恢復期也長，現行的微創「通腳血管」手術已幾乎與「通心血管」一樣成熟，同時除了傳統的球囊與金屬支架外，也有先進的塗藥球囊及塗藥支架可使用，幫助病人免於被截肢命運。
下肢動脈阻塞好發在55歲以上的年長族群，尤其是有抽菸習慣、糖尿病、高血壓、洗腎的病人，這些病人全身的動脈都較易發生狹窄硬化的病變。因此，提醒家中長輩如有上述狀況，應特別留意，如果出現下肢動脈阻塞的症狀時，必須盡速就醫治療，以免錯過打通血管的黃金時期。
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