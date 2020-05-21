影／直擊！交通部27日推防疫旅遊 原來整趟行程這樣玩

因應疫情趨緩，交通部規畫三階段鬆綁措施，以觀光來說，27日先推防疫旅遊。為響應即將到來的新型態旅遊，中華優質旅遊發展協會今帶領旅行從業人員逾70人，前往觀音山風景區辦理防疫旅遊教學示範戶外教學活動，一路玩到淡水老街。

一行人從報到開始就要先量測體溫、檢查是否佩戴口罩，上車以後也要採梅花座，用餐部分也改安排個人套餐。參與的領隊表示，雖然不知道啟動後能帶來多大效益，但「有動就是好事」。

中華優質旅遊發展協會理事長授李奇嶽表示，今年是脊梁山脈旅遊年，觀音山風景區也是大台北地區最喜歡的郊山之一，適合在疫情趨緩之時到山上登山健行，舒展身心，所以挑選該地點進行防疫旅遊示範教學，希望參加訓練的學員未來能落實課程內容，迎接下周即將展開的防疫旅遊活動以及8月開始的國人安心旅遊活動，並配合觀光局振興國內旅遊補助方案，為觀光產業復甦做好準備。

李奇嶽說，這次依照防疫旅遊接待的細項一一設計安排，從出發前遊覽車的消毒作業，旅客報到時測量體溫、酒精消毒，到搭乘巴士的座位比照高鐵的類梅花座模式安排，43座巴士僅安排20人一車，搭車與活動期間全程需要戴口罩。景點安排方面，則是走出戶外親近山林，室內場域參觀也挑選有單一出入口管制、每日定時消毒的場館，用餐方面特別請餐廳將原本的十人一桌合菜餐改為個人套餐或是安排自助餐，並在用餐座位安排上，也刻意安排十人一桌只坐五人，以維持適當的社交距離。

今天參與的領隊表示，由於國內疫情爆發迄今已五個月，的確有些人悶壞了想要出來，但他認為「出來的人」有限，且散客想要出來玩不代表想要跟團，整個旅遊環境不會那麼快恢復。

領隊也說，很怕防疫旅遊團淪為一個噱頭，公司行號敢不敢辦是個問題，萬一有個風吹草動，帶出去的團員中鏢，後果反而慘不忍睹，「推動是一回事，配套也要做好」。至於辦防疫旅遊團能對旅行社帶來多少收益，他說，還是未知數，畢竟一輛43人座遊覽車只坐一半不到的人，但有動就是好事。

台北城市大學觀光系系主任魏道駿教授說，台灣疫情控制得當，政府即將推動防疫旅遊活動，將來旅遊業者只要依照防疫旅遊接待的SOP做好準備，將來接待服務旅客，就可以讓旅客玩的安心又健康。

據了解，27日啟動防疫旅遊當天，交通部長林佳龍也會在眾多路線中，挑選其一參與，並舉行連線。

參與防疫旅遊團的團員比照高鐵的類梅花座模式安排。記者曹悅華／攝影

中華優質旅遊發展協會今帶領旅行從業人員逾70人，前往觀音山風景區辦理防疫旅遊教學示範戶外教學活動。記者曹悅華／攝影