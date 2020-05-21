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高雄稻作正值收割期 農民急防災
梅雨鋒面滯留，天氣不穩，近日要留意劇烈降雨，高雄市農業局提醒農友做好田間排水，目前正值玉荷包荔枝採收期，果農採收時要留意安全，天氣放晴後注意蟲害及疫病發生，減少作物受害程度，公所也要加強查報。
氣象單位預估，22日恐有豪雨發生機率，高雄市農業局提醒，為防強降雨影響，將屆收穫期的水稻若遇倒伏，須注意田間排水，以減少穗上發芽造成損失。木瓜、芭樂等果樹需注意清除田間殘枝落果，以免影響田間排水，其他適逢收穫期的蔬果，可適時採收，以減少損失。
農業局長吳芳銘提醒農民注意田間排水，做好各項防災準備及注意雨後疫病防治，以減少農作物災害及財產損失。目前高雄稻作正值收割期，若農友有收割水稻需求，也可到農糧署建置的「農業機械耕作服務」平台（https://eoi.afa.gov.tw/）查詢，有提供全國機械耕作服務業者連絡資訊。美濃區農會也加強收穀作業，只要農民收割，農會一定服務農民，協助收穀。
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