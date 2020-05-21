高雄稻作正值收割期 農民急防災

在亞洲電影勢力反攻好萊塢的這一年，有部東方電影早在30多年前就已稱霸奧斯卡，並且掀起西方對中國的狂熱。1987年上映的《末代皇帝》（The Last Emperor），至今仍是難以被超越的經典作品，更是從西方視角一窺封建中國的代表作。即使電影上映至今已33年，它的配樂、場景與對白依然使人記憶猶新，藉由今次台灣修復版重映，觀眾得以親灸中國近代史上，最戲劇性的一頁。

2020-05-21 10:42