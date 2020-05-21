連假期間台鐵賣站票 交通部：今再與指揮中心溝通

台鐵6月起能否恢復於連假期間賣站票，交通部政務次長王國材指出，前天與指揮中心的會議紀錄是用總量管制的方式，允許台鐵賣站票、高鐵賣自由座車票，但昨天指揮官對站票有不同意見，今天交通部將再與指揮中心溝通。高鐵的自由座則一定會開放。

王國材今天出席立法院交通委員會前接受媒體聯訪。他表示，對於站票、自由座，過去雙鐵都有疏散原則，若未來恢復賣站票及自由座，基本準則是疏散到各車廂，全程戴口罩且保持1.5公尺的社交距離。若今天溝通後，仍反對賣站票，交通部會尊重與指揮中心的決定。

台北車站大廳未來能否席地而坐，王國材表示，目前是朝疫情之後重新開放，希望周六要去抗議的人能夠了解交通部的規畫。