連假期間台鐵賣站票 交通部：今再與指揮中心溝通
台鐵6月起能否恢復於連假期間賣站票，交通部政務次長王國材指出，前天與指揮中心的會議紀錄是用總量管制的方式，允許台鐵賣站票、高鐵賣自由座車票，但昨天指揮官對站票有不同意見，今天交通部將再與指揮中心溝通。高鐵的自由座則一定會開放。
王國材今天出席立法院交通委員會前接受媒體聯訪。他表示，對於站票、自由座，過去雙鐵都有疏散原則，若未來恢復賣站票及自由座，基本準則是疏散到各車廂，全程戴口罩且保持1.5公尺的社交距離。若今天溝通後，仍反對賣站票，交通部會尊重與指揮中心的決定。
台北車站大廳未來能否席地而坐，王國材表示，目前是朝疫情之後重新開放，希望周六要去抗議的人能夠了解交通部的規畫。
對於周六反對台北車站大廳永久禁坐的民眾，他說，中央流行疫情指揮中心有規定目前不能群聚，也有相關罰則。他說，要強調的是目前傾向重新開放，與抗議者的方向一致，但台鐵會重新規畫大廳的使用方式。疫情期間防疫最重要，希望抗議者傾聽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言