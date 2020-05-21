今下半天起全台當心短時強降雨 中南部有豪雨以上等級

中央氣象局說，今天下午起至下周日，滯留鋒面影響及西南風增強，全台各地易有大雨或豪雨，並有短時強降雨，中南部地區更要注意，有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

氣象局預報員劉沛滕說，今天鋒面到台灣北部的位置，北部及宜蘭地區，有對流發展的降雨；中南部地區受西南風影響，從南海帶來很多水氣，會有比較明顯的降雨，尤其下半天以後，會有豪雨以上等級的降雨。類似這樣的雨勢會持續到周六。溫度方面，今天各地低溫約22至24度，白天因為降雨的關係，各地高溫略降約25至27度。

劉沛滕指出，明、後天西南風增強為西南氣流，中南部會持續有豪雨以上的降雨，要注意交通安全，低窪地區慎防淹水，山區留意坍方、落石、土石流，北部、東部也有大雨或豪雨的機率，但沒有像中南部那麼恐怖。

曾文水庫、南化水庫的水量進帳不如預期，劉沛滕說，過去幾天南部的累積雨量確實沒有這麼多，但未來三天的這波降雨，應可讓水庫略微解渴。氣象局表示，鋒面帶上易有中尺度對流發生，對流生成過程及發展動態具隨機性，氣象局將持續密切守視，以特報、即時訊息等資訊隨時更新提醒。

劉沛滕表示，下周日至下周二鋒面往南移動，中南部仍有大雨或豪雨的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。下周三到下周六鋒面位於巴士海峽，全台的降雨機率仍然偏高，只是沒有這三天這麼劇烈。