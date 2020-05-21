最不願溝通的環保署長？ 環團：對未來沒太多期待

環保署長張子敬連日來遭全台環團連署要求下台，張子敬雖表達願虛心接受，但又重申環評爭議要在專案小組解決，環團批評，小組建議結論不拘束大會，且與會成員不同，本就該多方討論。環團也說，張子敬是近年最不願意跟環團溝通的環保署長，對環保署未來沒有太多期待。

針對張子敬強調環評爭議要在專案小組解決，環境法律人協會理事長、律師張譽尹表示，根本完全搞錯重點，專案小組只有部分環評委員審查，環評大會才有全體環評委員審查，怎能小組通過大會就不討論。小組應該做的是釐清爭點跟基礎事實，再做出審查結論建議，但並不拘束環評大會，否則就不需要開大會了。

二林精機環評案去年被小組認定不應開發，但大會時在張子敬主導下退回小組重新討論，等於起死回生，張譽尹說，按照張子敬認為爭議應在小組解決的觀點，二林精機當時在大會就應直接拒絕開發，何必翻盤，顯然是推託之詞。

至於對環保署未來期許，張譽尹表示，環評法治不應退後，14+N空氣汙染防制策略應該繼續執行，廢棄物要落實多元化處理方案，避免重啟或補助新設焚化爐，否則老問題只會不斷循環。在環保署權責內，要盡力改善溫管法跟氣候變遷調適。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，現在環評會議拒絕公民參與，民眾登記發言三分鐘講完後就要被請出會場，根本無法跟業者或環評委員對話。環保議題要多元化，應該廣納各方意見，過去幾任環保署長都會到北中南跟各地環團溝通，了解民眾關心的議題，但張子敬上任後就中止這項傳統。

施月英表示，幾任環保署前署長沈世宏、魏國彥以前也都被罵很兇，現在反而很懷念他們，因為他們願意面對真正的環境議題，並且和環團對話，採納更多民間意見。但現在環保署非但不在乎民間意見，連行之有年的專家會議都不開了，對於未來的環保署、環評制度實在沒有太多期待。