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通報狗困水溝…其實是青蛙

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市動物救援隊成軍近十年來，接獲通報的案件五花八門，誤報案件也不少。其中夏天一定會有的案件就是「狗狗困在水溝裡」，原來俗稱「狗蛙」的貢德氏蛙的鳴叫聲很像狗叫聲，導致民眾誤以為有小狗困在水溝裡，救援隊解釋再三，民眾卻誤以為是推拖。

救援隊表示，貢德氏青蛙的叫聲不同於一般蛙鳴，而是低沈又響亮的「苟」，聽起來就像是狗的吠叫聲，所以又被稱為「狗蛙」。每逢夏天則是貢德氏青蛙的繁殖季，夜裡常會聽到牠們的鳴叫聲，不明究理的民眾，便以為是有狗困在水溝裡，只要是在繁殖季，幾乎每個禮拜都會有幾件類似的通報救援案件。

近幾年來都市常見夜鷹，也是常見的誤報案件之一。台北市動物救援隊長吳晉安表示，夜鶯築巢的習慣和一般鳥類大不相同，根本就不築巢，而是直接喜歡沒有人的公寓頂樓的角落裡、地板上「下蛋」。

夜鷹這種築巢的習性，讓不少民眾誤會。常有民眾到頂樓曬衣服、巡排水時，一看到地板上怎麼有鳥蛋，甚至是地板上怎麼會有雛鳥，誤以為是落巢雛鳥，趕緊通報動物救援隊來救援，殊不知這樣子的善舉可能是拆散的親鳥，也苦了救援隊員，得花上好幾個月時間哺育雛鳥。

吳晉安表示，民眾往往認為救援隊應該要像救護車那樣快。但其實救援隊僅駐點在內湖的動物之家，接獲通報後出動，平均車程至少要花4、50分鐘，還希望民眾能多體諒。

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