北市動物救援 最多鳥案件

去年總通報量破萬件 爬蟲類還比犬貓多

近年來隨著民眾動保意識抬頭，各縣市通報救援案件逐年攀升，以台北市動物救援隊為例，光是去年通報案件量就高達1萬1215件，較前年9940件增加了1000多件。有趣的是，通報量最大的救援動物，不是貓，也不是狗，而是「鳥」。

舉凡鳥出「車禍」、撞到窗戶、雛鳥落巢，甚至是天氣炎熱，讓鳥奄奄一息，也會有人通報。救援隊忍不住苦笑說，「台北人真的很有愛心」。

民國99年就成立的北市動物救援隊，堪稱是全台最老牌的動物救援隊，救援通報案件量從初成立的2000多件，一路成長至去年的1萬1000多件；今年截至5月14日止，案件量超過3100件。

值得注意的是，近五年來，每一年通報救援最多的動物是鳥類，包括都市最常見的鴿子、麻雀、斑鳩、燕子、八哥，又或是大冠鳩、稜角鴞、鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲、黑鸛麻鷺、白鷺鷥等都有；其次則是爬蟲類，再來才是常見的貓、狗。

北市動物救援隊長吳晉安表示，救援隊成立的時候，鳥類通報量並不多，但自從民眾知道救援隊是24小時運作，且叫了一定會出動，再加上動保意識抬頭，通報量開始一年比一年還要多。近三年來，鳥類通報案件平均都有2000多件。

吳晉安說，最常遇到的狀況就是雛鳥落巢，又或是幼鳥訓飛狀況不佳，民眾看到都會覺得「鳥受傷了」，飛不起來，因此急著要通報救援。另外像是鳥撞到窗戶、車禍、天熱看起來虛弱、奄奄一息、鳥腳纏到釣線等，也是常見的通報樣態。有民眾看到「傷鳥」，直接用紙箱裝一裝，就送到鄰近的派出所、消防局，希望警消人員幫忙照顧一下。

台北市近五年前五大動物救援種類及件數。資料來源／台北市政府動物保護處、製表／記者邱瓊玉

救援落巢雛鳥 小心變綁架犯

吳晉安提醒，春夏兩季是鳥類繁殖育雛期，再加上梅雨季到來，民眾看到幼雛鳥落巢，可先應注意附近有無親鳥，或嘗試將小鳥放到高枝、鳥巢中，看到雛鳥落巢，就用紙箱送到警消單位，對親鳥來說，其實是「綁架行徑」。除非掉落在柏油路等惡劣環境，否則不鼓勵撿拾。

吳晉安表示，鴿子其實是外來種，有著寄生蟲、傳染病等多種問題，早已成了另類都市公害，但民眾通報還是要救援，治癒卻無法放飛，光是動保處就已收容一百多隻鴿子。