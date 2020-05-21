嚴防劇烈持續降雨 彭啟明：周五是這波最強的時候

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨開始，有一波的對流雲系正在台灣海峽西側，一波波的對流雲系逐步移入，中南部要留意可能發展一波波的降雨。

他說，而位於南海的西南風在今天會明顯增強，也增強這區域的不穩定度，目前在台灣西南方約300多公里，也有一個顯著發展的對流胞，預計今天下半天開始，中南部降雨可能會逐步增強，配合上西南風，降雨往山區擴大。同時降雨也即將往北部發展，今天到明天可以說是降雨顯著增強的過程。

這幾天許多地方都見識到短延時強降雨，有時時雨量不高，但十分鐘的降雨非常的驚人，伴隨閃電雷擊，就像是一夕之間風雲變色一樣，彭啟明說，建議能避就避，這種小系統是整體大環境的不穩定中的非常不穩定，我們可以稱為颮線或是煙囪雲，也是屬於災害性的天氣之一，但這種系統很區域性，只能針對某區域，特別的監控預警守勢才有辦法。

彭啟明說，這兩天在台灣附近這整個系統的變化，很明顯的鋒面北抬，周五整天，鋒面內的不穩定，尤其伴隨低壓波動，西南風顯著的增強，可能到達定義上，西南風的強風軸到達一定程度，可稱為是西南氣流等級，這也對整個台灣西半部，尤其是中南部，特別是靠山區，將有持續性的較強雨勢發展，比過去幾天都來得大，預估可能發生豪雨到大豪雨等級，北部、東半部相對在背風面，雖然雨勢小一些，但也會有發生強降雨的可能性，也要留意。

「周五是這波最強的時候，中南部可能延續到周六」，他說，北部周六會稍微緩和，周日時鋒面及強風軸位置往南偏向台灣南部至巴士海峽附近，對南部或東南部的台東有些影響，仍有較強降雨機會，中部以北有機會降雨會趨緩。不過這還要看後續整體鋒面的發展。

他說，下周一到周四五，預期鋒面仍在巴士海峽附近盤據，但會逐步減弱，北部會放晴雨勢趨緩，中南部仍有偶陣雨，但雨勢會緩和許多，這一波過後，到6月上旬，台灣附近將轉為典型的夏季天氣，要觀察下一波梅雨鋒面何時再度發展接近，這也是6月中上旬，仍有變數。

這波梅雨接近已經三天，周一開始是對流不穩定及鋒面前緣降雨，周二三是鋒面移入並滯留在台灣中南部上空，陸續對中南部有局部強降雨現，周四到周六才是最顯著的降雨過程，尤其是周五，周日有機會趨緩，但仍有變數。彭啟明建議，這幾天一定要避免到敏感區域從事活動，遇到強降雨能避就避，農民也要預做較強降雨對農作物影響的因應管理。

他說，在印度洋孟加拉灣的氣旋「安攀」，清晨已經在印度東北部，和孟加拉的邊界附近登陸，曾經是強烈颱風等級，已經稍減弱為中度颱風等級，但對當地預估會造成重大影響，尤其仍有疫情影響下，遇上極端天氣如何因應，這兩者如何共同面對，是一個很大難題，全球都在關注。