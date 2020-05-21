環保署長張子敬首度對外表態 環團不諒解續任壓力大

環保署長張子敬確定續任後首度對外表態，他表示，續任壓力很大，剛開始接的時候，有很多環保議題要解決；至於幾次重要環評，以及施政，造成環團對他的不諒解，甚至連署要他下台，張子敬表示，外界對他的批評他都了解，也尊重，有錯的地方虛心接受，合理的要求也都願意改。

張子敬接受聯合晚報專訪時表示，之前內閣徵詢人事期間，他低調拒接電話，避免外界會認為他在爭位置；後來確實接到行政院長蘇貞昌電話，也討論未來施政方向。但究竟談了些什麼，他不願意說明。

他說，第一年接任署長時，當下有比較急迫要解決的問題，比如空氣品質改善等等，當時的狀態屬於要立即「鎮痛解熱」；但現在續任等於進入第二階段，要開始做「健骨強身」的事情。

他說，想找出長期以來不完備的問題，比如事業廢棄物、農業廢棄物的處理，看起來好像有人去回收，但實際上回收並不確實，沒有做到位、沒有完整規畫。環保署盤點了好幾個項目，希望能夠引導建立系統落實。

張子敬舉例，農業廢棄物外界好像覺得沒什麼問題，但實際上農業使用的膠膜，樹枝果皮等，看起來有人收，但實際上並沒有系統的處理回收，他想做的就是用循環經濟的角度，把回收系統建立起；又比如事業廢棄物，長期被詬病最後都進入焚化爐，排擠了家戶垃圾的處理，是不是可以確實建立回收系統，努力引導分類。

現階段環保署與環團間對立嚴重，環團甚至在520前夕連署要求撤換張子敬，他表示，外界的批評他會尊重；但他認為，說這屆環評委員是乖乖牌、淪為環保署的橡皮圖章並不公平。

他說，他並沒有操弄環評委員，環評委員需要涵蓋的面向太多了，不可能每一個領域都要有一個委員在環評大會中，比如生態就有陸上海上動物植物，不可能每一個領域都請一位環評委員來；他說，委員是有侷限的，但有相關議題，應該發文請主管機關，指定相關委員專長的人，聘為專案小組的專家，他說，目的事業主管機關不可以不吭聲，最後都把責任推到環評大會、環評委員來承擔，到環評大會才來表達意見，這是不對的。

外界質疑環評法修法打假球，張子敬說，能夠解決的，不用等待修法，他都已經用行政命令解決了；環評案件有爭議，應該在各目的事業主管機關的專家會議上，就把問題、疑問釐清，有爭執疑義之處，在專案小組討論時都應該要提出問題，各機關、各專家不能在專案小組上不吭聲、不去，都讓這案件過了，再到環評會議來說不行，環團又來質疑環保署沒有負責這項政策，這樣環評委員會主席很痛苦。

他說，審議某個案件，權責分工應該更清楚一點，環評委員無法涵蓋這麼多面向、解決這麼多問題；因此他期待專案小組能更多元；環評會議能夠更順利。

張子敬說，環團批評他都尊重，也會自我檢討，行政單位是代表國家執行法律，要站在中立的角色，通常都是環團罵、產業也罵，也許結果無法盡如人意，只要提的是合理的要求，他都願意改；過去環團自己帶著器材直接對著環評委員拍攝，甚至不斷阻撓委員發言，對環團、對委員都不公平。

他說，現在環評會議全程直播，外界也都看的見、環保署並沒有隱瞞，他認為環團意見仍可充分表達，委員也能依序發言，環保署要維持基本的會議秩序；他反問，「這樣還要罵我嗎？」

蔡英文總統在就職演說時說綠能會在2025年達到20%，但過去綠能發展對環境、農地、生態都造成某些程度的影響，引起爭議，環保署未來是否擔任煞車皮的角色？張子敬說，綠能是總統交付的任務，是經濟部能源局負責的，但若對環境有衝擊，環保署也會有自己的角色，不一定是煞車皮。