快訊

台中中華夜市遭縱火延燒至台灣大道 嫌犯落網偵訊中

蔡英文就職賀禮！美國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷 總價1.8億美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序。圖／取自賈新興臉書
今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序。圖／取自賈新興臉書

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序的圖表。他說，根據目前每12小時預測累積降雨，綜合研判後整理成一張時序圖，將這波梅雨的熱區和重點時間標示出來，「沒有列出的地方不是都沒事，但標示出來的是重中之重」。

他說，基本上這波中南部的山區是最主要的降雨熱區，關鍵的降雨從今晚8時左右開始，最顯著的降雨時間用紅點表示，從5月22日上午8時至5月23日晚上8時是雨量快速累積的期間。他的圖表只列出降雨的熱區，沒有列出的地方同樣要留意梅雨鋒面的影響。

賈新興說，梅雨鋒面上的中小尺度的系統是最難掌握的，大眾要隨時更新最新的預報圖資。這波降雨期間除了留意豪大雨之外，伴隨的雷擊和瞬間的強風都要特別注意，「不要到山區、河邊，安全第一」。

他針對降雨時序和熱區說明，5月21日上午8時至5月21日晚上8時：中、竹苗、桃。5月21日晚上8時至5月22日上午8時：中、嘉、高屏。不確定的是桃竹苗、北北基，主要是台灣北方外海對流的位置，如果往北部陸地靠近來，則桃竹苗、北北基也要留意。

他說，5月22日上午8時至5月22日晚上8時：中投、雲嘉南、高屏、花東。5月22日晚上8時至5月23日上午8時：中投、雲嘉南、高屏、花東、桃竹苗、北北基。5月23日上午8時至5月23日晚上8時：嘉南、高屏、花東。5月23日晚上8時至5月24日下午5時：屏、東。

梅雨 預報

延伸閱讀

梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

梅雨鋒面帶雨彈 中警提醒機車族注意「3點」保平安

梅雨明起下到周日 周四後雨勢更大

周二至周六全台濕答答 周五雨最大

相關新聞

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序的圖表。他說，根據目前每12小時預測累積降雨，綜...

嚴防大雨「可能致災邊緣」

受滯留鋒面北移、西南風增強等因素影響，今天各地都有大雨等級以上雨勢，其中以中南部山區最大，不排除有超大豪雨，中南部平地也...

北車大廳新方案 交部：無規畫永久禁坐令

台鐵台北車站大廳有意在疫情解封後「永久禁坐」，引發正反論戰，還有網友發動本周六要「坐爆」台北車站。交通部政次王國材昨在立...

嚴防劇烈持續降雨 彭啟明：周五是這波最強的時候

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨開始，有一波的對流雲系正在台灣海峽西側，一波波的對流雲系逐...

南部大雨水庫進帳少 旱象未解

受梅雨鋒面滯留影響，中央氣象局對17縣市發布大雨及豪雨特報。南部地區也有明顯雨勢，高雄市政府防範豪雨致災，昨天由市長韓國...

端午連假離島加班機 明早開賣

端午連假將屆，因應民眾返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局昨宣布，金門、澎湖及馬祖航線已規畫第二波加班機，共增加一萬二八八四...

愛你愛你我愛你 逾6千對今日登記結婚

適逢今日2020年5月20日，正好為「愛妳愛妳我愛你」諧音，內政部今天統計截至下午5時，全國結婚對數有6007對，其中，...

環保署長張子敬首度對外表態 環團不諒解續任壓力大

環保署長張子敬確定續任後首度對外表態，他表示，續任壓力很大，剛開始接的時候，有很多環保議題要解決；至於幾次重要環評，以及...

北車大廳昔日坐滿人 陳芳明：感受族群文化的開放包容

台鐵台北車站大廳有意在疫情解封後「永久禁坐」，引發討論。作家陳芳明在臉書表示，為了防止疫病擴散的危機，台北車站暫時不鼓勵...

大雨特報！ 吳德榮：致災性降雨機率增

中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

醫病天地／彰醫中西醫合作 龜鹿二仙膠治骨鬆

民間常以龜鹿二仙膠補筋骨，但市面價格差異大、品質不一，還屢傳出假貨，衛福部彰化醫院啟動中西醫合作，經西醫檢測為骨質疏鬆者...

添好運、了凡「滿1000送200」！還有電商、外帶優惠

隸屬於和億生活集團旗下的「添好運」、「了凡」，自即日起推出不同的現金券回饋專案，包括有消費滿500送100、滿1,000...

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

氣象專家吳德榮示警 21日起防致災性降雨

梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。