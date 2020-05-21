梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出今天至5月24日鋒面降雨關鍵熱區和時序的圖表。他說，根據目前每12小時預測累積降雨，綜合研判後整理成一張時序圖，將這波梅雨的熱區和重點時間標示出來，「沒有列出的地方不是都沒事，但標示出來的是重中之重」。

他說，基本上這波中南部的山區是最主要的降雨熱區，關鍵的降雨從今晚8時左右開始，最顯著的降雨時間用紅點表示，從5月22日上午8時至5月23日晚上8時是雨量快速累積的期間。他的圖表只列出降雨的熱區，沒有列出的地方同樣要留意梅雨鋒面的影響。

賈新興說，梅雨鋒面上的中小尺度的系統是最難掌握的，大眾要隨時更新最新的預報圖資。這波降雨期間除了留意豪大雨之外，伴隨的雷擊和瞬間的強風都要特別注意，「不要到山區、河邊，安全第一」。

他針對降雨時序和熱區說明，5月21日上午8時至5月21日晚上8時：中、竹苗、桃。5月21日晚上8時至5月22日上午8時：中、嘉、高屏。不確定的是桃竹苗、北北基，主要是台灣北方外海對流的位置，如果往北部陸地靠近來，則桃竹苗、北北基也要留意。

他說，5月22日上午8時至5月22日晚上8時：中投、雲嘉南、高屏、花東。5月22日晚上8時至5月23日上午8時：中投、雲嘉南、高屏、花東、桃竹苗、北北基。5月23日上午8時至5月23日晚上8時：嘉南、高屏、花東。5月23日晚上8時至5月24日下午5時：屏、東。