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南部及澎湖大雨特報！ 吳德榮：致災性降雨機率增

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大雨特報！ 吳德榮：致災性降雨機率增

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
滯留鋒面影響，易有短時強降雨。記者楊德宜／攝影
滯留鋒面影響，易有短時強降雨。記者楊德宜／攝影

中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天滯留鋒南移，不穩定帶內發展出颮線，約在昨天下午1時移入南台灣，帶來雷擊、強風及瞬間大雨，颮線為中尺度對流系統其中之一類；影響程度與強度有關，幸好這道颮線是比較弱的，沒造成太大影響。

今、明兩天滯留鋒北移，因西南風增強、大氣更不穩定。他說，雷雨胞或中尺度對流系統更容易被激發，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨；出現致災性降雨的機率也提高。另外，迎風面山區的強迫舉升作用，對雨勢亦有加成的效果；要密切注意氣象局發布的即時訊息及特報。

各地氣溫因雲多降雨而稍轉涼。今天北部22至27度、中部22至29度、南部22至31度、東部21至30度。

他說，周六滯留鋒逐漸南移，各地仍有陣雨或雷雨，不穩定區域往南調整，中南部仍應注意防範。周日滯留鋒南移至巴士海峽，北部、中部出現空檔，可見陽光、白天氣溫升，但仍偶有局部短暫降雨的機率；南部地區距滯留鋒較近，仍需注意。

他說，下周一至周三滯留鋒又緩慢向北移動，降雨範圍由南向北逐漸擴展、各地皆有陣雨或雷雨的機率；大氣不穩定，應持續注意劇烈天氣的發生。

中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天台灣南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

颮線

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