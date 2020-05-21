影／好消息！桃園擱淺小抹香鯨送基隆救援成功今野放

桃園市觀音海水浴場附近海岸沙灘昨天擱淺的隻保育類小抹香鯨擱淺，昨晚緊急送至基隆八斗子鯨豚救傷站治療、照護，經過志工徹夜救援傳出好消息，經多方評估，呼吸與心跳次數已呈現穩定狀態，考慮今天執行野放作業。這是第三隻送八斗子救傷站鯨豚，救援成功大家都相當興奮，也是救傷站志工很大的鼓舞。

中華鯨豚協會表示，初步檢查完成，確定種類為小抹香鯨，雄性個體，體長198公分，心跳每分鐘30到40下，主因是動物還很緊張，因此呈現潛水時的心跳模式，這對動物而言是好的狀況，有想潛水的意識，呼吸力道中等，下顎咬合有抵抗力氣，兩眼眼瞼遇到刺激會有閉合反應，左右胸鰭沒關節問題，背鰭兩側肌肉型態尚可，全身沒有致命傷口，體溫正常。

救援人員說，目前牠會浮會游，但有點緊張，擱淺的原因，初判研判，「有可能只是上岸來玩」。

目前救援池水深約50公分，尾鰭能擺動有游泳意願，已經完成抽血、氣孔採樣等。小抹香鯨在基隆救援一整夜，復健池裡小抹香鯨跟著志工游，基隆市政府產發處科長蔡馥嚀表示，「小抹香鯨準備要野放了」，今天凌晨2點做完聽力檢查，小抹香鯨的聽力呈現正常，血液檢測報告ESR(體內發炎反應)僅有6極低，幾乎沒有發炎反應。

中華鯨豚協會指出，水池升高後能自行漂浮且游泳意願強烈，目前動物呼吸與心跳次數已呈現穩定狀態，在考量動物在水池裡快速游泳後很快會使皮膚磨擦受傷，且嘴巴打不開，無法進行灌食及相關醫療，因此持續留置動物並無法使牠更進步。

經多方評估，目前動物的狀態適合野放，考慮今天中午後海象狀況變差不利出海作業，因此決定在5月21日上午10點執行野放作業。將於八斗子漁港救傷站旁碼頭，在中華鯨豚協會及志工的陪伴下，將由基隆籍娛樂漁船鉅隆號，將小抹香鯨載往基隆外海野放。

這是第三隻送八斗子救傷站鯨豚，救援成功大家都相當興奮，志工徹夜照護，都希望能有好消息，前兩隻的狀況沒有這隻小抹香鯨來的健康，無法治癒令人不捨，這次成功救援是救傷站志工很大的鼓舞。