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添好運、了凡「滿1000送200」！還有電商、外帶優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
了凡推出一系列冷凍品，方便民眾在家用餐。圖／和億集團提供
了凡推出一系列冷凍品，方便民眾在家用餐。圖／和億集團提供

隸屬於和億生活集團旗下的「添好運」、「了凡」，自即日起推出不同的現金券回饋專案，包括有消費滿500送100、滿1,000送200等方案。針對指定電商平台，也有不同的滿額贈禮。另外隨著即將到來的端午佳節，也各自推出「好運糯米雞粽」、「招牌油雞全雞」等優惠方案。

為了慶祝520以及連續一個月無新增新冠肺炎本土案例，即日起至添好運消費，滿1,000元即贈200元現金券；至了凡消費，滿500則贈送100元現金券，下次消費滿額時可部份折抵。適用抵用期間至7月31日為止。添好運與了凡也與指定電商通路合作，推出17款獨家組合，消費滿1,000就贈送「楊枝甘露兌換券」，消費滿2,000就贈「添好運流沙包」，另外也還有滿額回饋的優惠活動，並有免運費方案，活動至6月20日止。

因應端午節的到來，添好運再度推出「好運糯米雞粽」，遵循古法製作的肉粽，添加有肝腸、豬肉、雞肉等配料，重約300公克，是一般台式肉粽的2倍，適合2人分食，2入組原價316元，優惠價249元；「好運糯米雞粽＋茶葉組」原價996元，優惠價888元。了凡則推出冷凍包的「招牌油雞全雞」，原價680元，優惠價588元；了凡招牌油雞全雞＋蜜醬叉燒＋香烤排骨，原價1,240元，888元。另外店內也供應熟食外帶，包括有半雞節日禮盒、全雞節日禮盒可供選擇，均可享優惠價。5月31日前預購，還有滿500送100，團購滿10,000送2,500等不同優惠。

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