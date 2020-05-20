「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

近日網上爆紅一本已絕版的書，書名簡單明瞭，就叫「如何撒嬌」，只是特別的點在於，一般人可能認為撒嬌都是小女生的把戲，沒想到卻是由一名年紀看起來稍大的人傳授秘訣，且書裡還可以看到作者大方展示自己12張撒嬌生動表情的照片，由於此書是9年前的作品，美感讓人不敢恭維，讓網友紛紛吶喊「跟著練習不被打死才怪」。

根據博客來顯示，《如何撒嬌》這本書出版於2011年，作者叫陳海倫，是心橋顧問有限公司總裁，創業超過20年，號稱「世紀大媒婆」，作者簡介上，可以看到她還有媒體工作的經驗，曾任北美衛視《陳顧問時間》電台製作的主播。

而引起網友廣大討論的是，書裡第八章的環節，可以看到作者穿着平口桃紅色洋裝，非常有自信的擺上12張自己的照片，傳授撒嬌表情，照片中，各式各樣的表情可謂一應具全，從擠眉弄眼、假裝無辜、手撐著臉扮可愛、瞇著眼燦笑，到閉眼嘟著嘴的照片都有。

網友看完書中內容後，紛紛笑稱「好險已經絕版，那我就放心了」、「這肯定是失傳的武功祕笈速成篇，看一頁拳頭就硬了」、「可以出一本：如何不揍撒嬌的女人嗎？」、「看到封面是歐巴桑我才知道原來我前同事這麼得人疼的原因啊！」，不過也有不少網友表示很希望再版，想看看這麼奇葩的書，大喊自己「不會撒嬌是不是因為沒看這本書」。