他在好市多買酪梨5顆壞4顆 內行網友教挑選小訣竅

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己買了一盒酪梨，切了一顆發現內部有一半是咖啡色的，索性一口氣全部切開，結果竟然只有一顆完好酪梨，引起許多網友留言，笑稱「買個酪梨像在賭石XD」。

原po在社團問到，好市多酪梨品質是不是不穩定？因為自己買了一盒酪梨，卻只有一顆是好的，照片中可以看到5顆酪梨，真的只有一顆是完整呈現新鮮綠色的樣子，其餘都是有有咖啡色的狀況，許多網友紛紛留言表示「還以為是剖半的檳榔」、「買了好多次，每次都有考驗人品的感覺」、「買過好幾次，只有一次是好的，從此以後不再買」、「原來我拿到只有一顆壞的，算幸運」。

對此，有網友建議挑酪梨的小訣竅，買的時候可以優先挑表面青綠色有點硬未成熟的，寧願買青皮的回家等它熟，買回家後，不建議曬太陽，可以打開一顆一顆放在常溫下等待果熟，約莫四到五天，當表皮由青綠色變成墨綠或者紫色時，壓起來有點軟的感覺，就差不多要放冰箱或是直接吃掉。另外，盡量不要買冷房裡面的酪梨，外面常溫放的會比較新鮮耐放。

雖然許多網友覺得好市多的酪梨很雷，但也有網友表示自己每次都買到很好的整袋酪梨，可能只是這批不好或是品種問題，加上天氣炎熱的關係，酪梨本來就容易過熟，不能全怪好市多，且過熟酪梨營養成分高，反而也不錯，不過民眾就算不小心買到不新鮮或不滿意的酪梨，好市多30天內都可以退換貨，所以民眾也不用擔心吃悶虧。