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愛你愛你我愛你 逾6千對今日登記結婚

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部提供
內政部提供

適逢今日2020年5月20日，正好為「愛妳愛妳我愛你」諧音，內政部今天統計截至下午5時，全國結婚對數有6007對，其中，不同性別結婚有5798對，相同性別結婚共209對，其中男有52對，女則是157對。

內政部指出，近5年「520結婚」對數，2016年有3053對、2017年3955對、2018年1989對、2019年2575對，今年則為6007對。

其中，六都以新北市結婚數最多，有1023對；非六都則是宜蘭縣，共有119對。

內政部表示，自民國99年起，開始統計特別日期結婚對數以來，最高日期為100年1月1日的7050對，99年9月9日的6774對次之，第三為103年5月20日的6055對（2014諧音：愛你一世）。今日則是為第四高日期。

結婚 內政部

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