愛你愛你我愛你 逾6千對今日登記結婚

現代年輕人幾乎人手一隻iphone，不過為了買iphone，把自己的健康害慘，就得不償失了，大陸就有一名男子，17歲時為了購買剛上市iphone4s，因手邊現金不足，竟把自己的腎給賣了，結果九年後過去，他的身體健康日益惡化，醫院檢查後發現腎功能缺損，餘生都要靠洗腎活著。

2020-05-20 18:23