北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

台鐵台北車站大廳日前研議在疫情解封後永久禁坐，引發歧視移工的質疑聲浪，交通部政務次長王國材回應「永久禁止」並不在方案中，目前則是按鬆綁規劃。藝人丁寧則分享移工照顧母親的故事，認為台灣需要移工是事實，理應盡到照顧移工身心的責任，卻因為歧視剝奪他們享受應有的權利，直言「你只是用歧視別人來展現自己的價值」。

台鐵為因應新冠肺炎防疫需求，於二月底起禁止民眾於北車大廳席地而坐、群聚，並擬定永不開放引發爭論，有旅客認為席地而坐確實影響動線，但也有移工表示：「北車就像我們的家，若永久禁坐，這個家也沒了。」藝人丁寧藉由分享過去移工照顧媽媽的點滴，表示「他們的青春都在為別人的家庭付出，然後連一個自己的房間都沒有、連一個輕鬆坐下與國人聊天的場合也要沒了」。

丁寧坦言，自己過去也對移工不友善，刻板印象中認為移工的文化素養不夠、不應享受和台人一樣的權利，而這樣的想法就是一種歧視，「用歧視別人來展現自己的價值」。丁寧說道，母親與照顧她的移工朝夕相處五年，儼然成為家人，她也十分感謝移工對母親的照顧，認為「我們沒有比較了不起，只是比較幸運生在台灣」，呼籲不應歧視這些年來為台付出的移工們。

丁寧提到，自己每次經過北車大廳，聽見移工們的笑聲都感到開心，因為這個地方至少能讓這些移工真正做自己，她認為「一個城市的美好不是只有在門面乾淨清爽，而是對在這片土地生活的人包容與關懷」，呼籲大家善待為自己付出的人。貼文一出讓不少網友表示認同，並分享移工為台灣的付出，即便是小小的讓座舉動也十分暖心。