滯留鋒面挾大雨 台東農改場提醒嚴防災損

近日受到滯留鋒面持續影響，天氣不穩定，恐有致災性降雨，台東正值稻米抽穗開花期和釋迦小果期，農委會台東區農業改良場提醒農民做好防範，並加強病害防治工作。

今天中午過後，台東縣迅速變天，雨勢不斷，有鄉鎮的降雨像用倒的一般，台東市低窪地區出現短暫積水，造成民眾不便，曬在外面的衣服乾了又被淋濕，農民擔心這波降雨會帶來嚴重農損。

農委會台東區農業改良場表示，這波梅雨鋒面已於18日深夜報到，昨天開始全台都易有局部大雨或豪雨，其中又以21日至24日為天氣最不穩定的時間點，滯留鋒面搭配西南風增強影響可能長達10天，恐有致災性降雨，提醒農友務必做好防範措施，並加強病害防治工作。

台東區農改場提供台東地區主要經濟作物嚴防災損措施農民參考，盼減少農損。台東水稻目前抽穗開花期至乳熟期，雨後高溫高溼，最易發生穗稻熱病、紋枯病及白葉枯病等，尤其穗稻熱病及紋枯病對水稻產量影響甚劇，下雨前後應加強防治工作；局部地區有可能發生白葉枯病，防治上應注意於天氣晴朗之午後，水稻葉片無露水時，再進入田間進行施藥工作。

果樹部分，大目釋迦正值開花期至小果期，雨後天晴，應加強人工授粉次數，亦須加強炭疽病防治。炭疽病具潛伏感染特性，中果期後才顯現病徵，雨水為主要傳播媒介，因此雨後天晴為重要防治時機。

另外，木瓜疫病、柑橘類潰瘍病雨後易大發生，需注意防治。大雨來臨前務必加強果園周邊疏通排水設施，保持暢通。

小米也正值結穗期，遇大雨容易含水過重而倒伏，若持續溼度過高，榖粒易發霉變黑，因此於雨後放晴時儘速將倒伏植株扶起，數株綁一起，保持直立。

台東區農改場表示，農友田間管理問題可逕洽台東場各研究室，研究人員將竭誠為農友服務。