17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

現代年輕人幾乎人手一隻iphone，不過為了買iphone，把自己的健康害慘，就得不償失了，大陸就有一名男子，17歲時為了購買剛上市的iphone 4s，因手邊現金不足，竟把自己的腎給賣了，結果九年後過去，他的身體健康日益惡化，醫院檢查後發現腎功能缺損，餘生都要靠洗腎活著。

據新浪網報導，大陸這名現年26歲的男子，生在普通的工薪家庭，9年前為了購買iphone 4s，家裡卻又負擔不起手機的費用，沒錢的他在虛榮心作祟的情況下，竟動了歪腦筋，打聽到人的身體就算只有一個腎也能保持正常的身體機能，於是四處尋找買家，購買他的腎，最後透過黑市媒介，成功聯繫到了一家地下醫院，並以2萬2千元人民幣（約9萬8千元新台幣）售出自己的腎。

該少年賣完腎後，非但沒有覺得不划算，甚至還霸氣的說：「一個腎就夠了，要2個幹麻，還不如多的賣掉」，相當滿意自己用腎換來蘋果手機，然而不久後該少年的傷口就受到感染，等到就醫時才發現自己的腎功能早已缺損。

現在這名少年身高190公分，年僅26歲就面臨洗腎人生，雖然家人有將黑市仲介和醫院告上法庭，也獲得了一筆的賠償金，卻再也無法重還已賣出的腎跟健康的身體了。