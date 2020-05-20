明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

中央氣象局說，明天起滯留鋒逐漸往北移，加上西南風增強，各地都有大雨等級以上雨勢，其中以中南部山區最大，不排除有超大豪雨，中南部平地也有大豪雨可能，將影響到周六。面對外界擔憂連日大雨恐致災，氣象局代理局長鄭明典說，這次雨勢在「可能致災邊緣」，提醒民眾不可忽視。

鄭明典說，台灣抗災能力一直在變，同樣的降雨，對於一般人衝擊是動態的，沒辦法掌握那麼精準。靠過去經驗，這次雨勢在有「可能致災邊緣」，不可忽視，雨量的確夠大，時間也夠長。

鄭明典說，除了西南風造成的地形雨，這次要特別留意中尺度對流系統會造成短延時強降雨，時間不是特別長但雨勢很大，常造成局部積水不退，台灣附近都有可能生成，但因為很難預測，請民眾留意即時預報。