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新內閣挨轟性別失衡 許銘春：勞部優先拔擢女性

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春與新任的勞動部政次次長王安邦(左)、王尚志(右)。記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春與新任的勞動部政次次長王安邦(左)、王尚志(右)。記者葉冠妤／攝影

針對新內閣性別比例嚴重失衡，引發外界抨擊倒退30年，身為新內閣中少數女性閣員之一的勞動部許銘春強調，相信行政團體會虛心接受，就勞動部而言，重視且遵循推動性別平等，她自己在勞長任內，若男性與女性能力一致，則會優先考量拔擢女性官員。

行政院昨正式公布新內閣人事，婦女團體、行政院性平會民間委員隨即發聲明抗議，對於新內閣性別嚴重失衡，甚至創下近年新低，表達失望、無法接受，更稱這是女性參政最大諷刺、民主倒退30年。

許銘春說，在她2年4個月的任期來，原本行政團隊同事，不分性別都溝通無礙，當然女性首長相對較細膩、好談心，但男性閣員也容易理性溝通，大家都滿好相處，業務合作上也越來越有默契。

最近外界對性別比例提出建議，許銘春表示，行政團隊都會虛心接受，以勞動部來講，重視且遵循推動性別平等，她自己在勞長任內，若男性與女性能力一致，會優先考量拔擢女性官員。

內閣 勞動部 許銘春

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