明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

明天早上雨就要來了！中央氣象局說，明天起滯留鋒逐漸往北移，加上西南風下來，各地都有大雨等級以上雨勢，其中以中南部山區最大，不排除有超大豪雨，中南部平地也有大豪雨可能。

氣象預報員陳伊秀說，今天雨勢相較昨天趨緩，稍早僅針對台東發布大雨特報，其他地方則是零星降雨，今天晚上是個空檔。

陳伊秀說，明天清晨接近白天雨就會開始下，受到鋒面影響跟西南風增強，西半部雨勢會比北部和花東地區多，一路影響到周六，全台各地都要留意大雨甚至豪雨等級以上降雨。

陳伊秀說，全台中以中南部山區雨勢最大，有超大豪雨可能，接著是中南部平地，恐達大豪雨等級，北台灣和花東地區則為豪雨或是大雨，北部雨勢又會比東半部大些。

陳伊秀說，要注意西南風整片水氣帶過來的短時強降雨，尤其山區若持續下整天，宜留意土石鬆動問題。

陳伊秀說，原則上周六上午雨勢就會趨緩，下周日西南風就會弱掉，鋒面也退到巴士海峽，天氣狀況跟今天類似，南台灣偶有雨，溫度也沒有說到很熱。

陳伊秀說，明天到周六，各地高溫落在25到28度，南部溫度會高其他地區1度左右。低溫部分各地沒太大變化，皆落在22到24度。