新生兒頭總側一邊？ 原來是先天性斜頸症

嘉義縣大林慈濟醫院產後護理之家日前發現一位入住新生兒有異狀，經小兒科醫師診斷為先天肌肉性斜頸症，轉由復健科醫師協助，醫師王聖凱表示，先天性斜頸成因至今仍不清楚，但通常1歲前以復健治療，8至9成皆能預後良好，新手爸媽不用太過擔心。

王聖凱表示，先天性斜頸原因可能是胎位不正，或在生產過程中受外力產生拉扯，使脖子兩邊負責頭部左右轉動及側傾的胸鎖乳突肌肉拉傷，受傷的肌肉部位纖維化會形成疤痕，並造成肌肉變短變緊，寶寶的臉因此轉向對側，側傾至緊縮肌肉同側，有些個案可在胸鎖乳突肌上摸到腫塊或纖維化組織。

先天性斜頸症通常發生在嬰兒剛出生或出生後幾天，王聖凱說，此案例的新生兒精神活力都不錯，四肢動作也很靈活，可順利把傾斜的臉往前扳正，但放開手後，臉部還是會慢慢轉向左邊，經檢查確認沒有其它特別的神經學異常，但右邊脖子可摸到一個條狀的腫塊，研判為｢先天肌肉性斜頸症｣。

肌肉性斜頸治療可利用熱敷或超音波熱療，使肌肉放鬆，再進行肌肉按摩、頸部被動伸展運動，以延長胸鎖乳突肌，王聖凱表示，家長也可在醫師指導下，在家幫寶寶進行頸部被動伸展運動，早期發現並治療的療效好，且可避免併發症，若1歲以上仍未改善，恐需開刀治療。