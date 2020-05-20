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新生兒頭總側一邊？ 原來是先天性斜頸症

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院產後護理之家一名新生兒因先天性斜頸症需至復健科進行復健治療。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院產後護理之家一名新生兒因先天性斜頸症需至復健科進行復健治療。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義縣大林慈濟醫院產後護理之家日前發現一位入住新生兒有異狀，經小兒科醫師診斷為先天肌肉性斜頸症，轉由復健科醫師協助，醫師王聖凱表示，先天性斜頸成因至今仍不清楚，但通常1歲前以復健治療，8至9成皆能預後良好，新手爸媽不用太過擔心。

王聖凱表示，先天性斜頸原因可能是胎位不正，或在生產過程中受外力產生拉扯，使脖子兩邊負責頭部左右轉動及側傾的胸鎖乳突肌肉拉傷，受傷的肌肉部位纖維化會形成疤痕，並造成肌肉變短變緊，寶寶的臉因此轉向對側，側傾至緊縮肌肉同側，有些個案可在胸鎖乳突肌上摸到腫塊或纖維化組織。

先天性斜頸症通常發生在嬰兒剛出生或出生後幾天，王聖凱說，此案例的新生兒精神活力都不錯，四肢動作也很靈活，可順利把傾斜的臉往前扳正，但放開手後，臉部還是會慢慢轉向左邊，經檢查確認沒有其它特別的神經學異常，但右邊脖子可摸到一個條狀的腫塊，研判為｢先天肌肉性斜頸症｣。

肌肉性斜頸治療可利用熱敷或超音波熱療，使肌肉放鬆，再進行肌肉按摩、頸部被動伸展運動，以延長胸鎖乳突肌，王聖凱表示，家長也可在醫師指導下，在家幫寶寶進行頸部被動伸展運動，早期發現並治療的療效好，且可避免併發症，若1歲以上仍未改善，恐需開刀治療。

醫師 復健 新生兒

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