全球新冠肺炎確診492萬人 台灣生醫研發專用呼吸器

全球累計有492萬1252例確診新冠肺炎，治療急需呼吸輔助系統，台灣生醫不缺席，高昌設計出可提供新冠肺炎患者使用的呼吸輔助器，將於台灣生產銷售，並計畫今年底前向美國FDA申請緊急授權認證，盼能於美國上市銷售。

高昌說，除重症患者以外，多數新冠狀肺炎患者使用非侵入性呼吸輔助器，即可舒緩呼吸不適問題，因此適用睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器，已在國際間廣泛被運用於協助新冠肺炎確診病患。

榮總胸腔科主任醫師蕭光明指出，用於新冠肺炎這類傳染性肺炎的呼吸器，設計時應首重杜絕傳染，另加強非侵入性呼吸系統洩氣可能的杜絕或洩氣的回收等。高昌說，團隊已克服陽壓呼吸器的傳染風險，新冠肺炎呼吸輔助系統與原已完成設計的雙階陽壓呼吸器，將交國內廠商製造生產並於台灣銷售。

另高昌生醫計畫於今年年底前申請美國FDA- EUA（緊急使用授權）認證，如通過該緊急使用授權認證，則可於美國上市銷售。高林實業2016年跨足生醫領域，主導設立高昌生醫，從事醫療與醫美設備的開發與設計。