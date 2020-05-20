全球新冠肺炎確診492萬人 台灣生醫研發專用呼吸器
全球累計有492萬1252例確診新冠肺炎，治療急需呼吸輔助系統，台灣生醫不缺席，高昌設計出可提供新冠肺炎患者使用的呼吸輔助器，將於台灣生產銷售，並計畫今年底前向美國FDA申請緊急授權認證，盼能於美國上市銷售。
高昌說，除重症患者以外，多數新冠狀肺炎患者使用非侵入性呼吸輔助器，即可舒緩呼吸不適問題，因此適用睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器，已在國際間廣泛被運用於協助新冠肺炎確診病患。
榮總胸腔科主任醫師蕭光明指出，用於新冠肺炎這類傳染性肺炎的呼吸器，設計時應首重杜絕傳染，另加強非侵入性呼吸系統洩氣可能的杜絕或洩氣的回收等。高昌說，團隊已克服陽壓呼吸器的傳染風險，新冠肺炎呼吸輔助系統與原已完成設計的雙階陽壓呼吸器，將交國內廠商製造生產並於台灣銷售。
另高昌生醫計畫於今年年底前申請美國FDA- EUA（緊急使用授權）認證，如通過該緊急使用授權認證，則可於美國上市銷售。高林實業2016年跨足生醫領域，主導設立高昌生醫，從事醫療與醫美設備的開發與設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言