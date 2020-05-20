台灣醫護教蒙古醫電鍋蒸口罩 驚呼：消毒這麼簡單？

蒙古近日因大量僑民返國，確診數一周內驟升達140例，全國進入高度警戒，蒙古國立傳染病中心主任欽拜爾與第二中央醫院副院長畢列格賽汗昨特別率團隊向臺灣醫護視訊求教，借鏡防疫經驗，會中臺北醫院也分享「電鍋乾蒸」的消毒口罩方式，引起蒙古醫生嘖嘖稱奇，「原來消毒這麼簡單！」

欽拜爾為蒙古國立傳染病中心傳染病重症專責醫師，也是參與治癒蒙古第一位確診者的醫師，昨在在駐烏蘭巴托臺北貿易經濟代表處(我國駐蒙古代表處)促成下，率醫療團隊向衛福部臺北醫院及桃園醫院團隊視訊學習。

臺北醫院指出，蒙古2月起便實施邊境管制，控制確診病例在2位數，但隨著近期僑民包機返國，確診數在一周內暴增近百例，截至18日已達到140人，因此特別向臺灣醫療團隊求教防疫經驗。

交流過程中，臺北醫院分享醫院感染管制措施及應變流程，包括分艙分流、醫護人員防護裝備、通訊診療經驗等，桃園醫院則分享篩檢、實驗檢測室配置及治療經驗，並介紹「血液淨化技術」，希望能幫助蒙古重症者。

此外，臺北醫院也現場示範「電鍋乾蒸口罩消毒法」，引起蒙古醫療人員驚嘆，「原來消毒口罩這麼簡單」，同時蒙古方也詢問台灣醫護人力調配及排班、核酸檢測、實驗室消毒、輕重症者治療方式差異等，他們更讚賞台灣醫護的消毒細膩度，每脫身上一個防護物件，就會消毒雙手一次，將穿脫過程中的感染風險降到最低。