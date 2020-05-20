北車大廳坐的不只有移工 還有超多各式各樣「台灣人」

台北車站大廳擬永久禁止席地而坐，引發廣大正反熱議，有民眾認為北車大廳聚集許多移民勞工，會影響其他旅客的舒適度，但燦爛時光東南亞主題書店的員工就在臉書表示，很多人以爲都是移民勞工，但其實坐在大廳的有很多「台灣人」。目前交通部長林佳龍說會與台鐵對話，盡量找到兩全其美方式，而台鐵相關方案也在研議中。

每逢假日，台北車站內黑白相間的棋盤大廳常有人席地而坐，是北車的特色之一，甚至有外國旅客特別前來觀此景象，不過因為新冠肺炎的關係，台鐵2月底就禁止民眾在北車大廳席地而坐，如今疫情漸緩，台鐵卻說基於衛生與形象考量，未來可能不再開放民眾席地而坐，燦爛時光東南亞主題書店的員工就在臉書發表三千字長文。原po表示很多人以爲都是移民勞工，但坐在大廳的有很多「台灣人」，除了過客以外，北車還有許多像他一樣長時間進駐在北車的「住民」，而很有秩序及風度的無家者，大部分則是聚集在台北車站的門外空間。

原po表示，本來無知的他也以為北車大廳坐的都是印尼朋友，但有一次特別導覽，帶領學生突擊印尼朋友，甚至一度亂入一群穿著團服的台灣安室奈美惠粉絲聚會，才發現大廳裡有一半都是「台灣人」，並稱台北車站大廳席間，團聚的除了印尼朋友之外，群聚的台灣人也很多，從拿著手機連線打手遊、放閃的情侶到各種青年、中年、老的台灣人都有，仔細觀察就會發現很多台灣人，不過現在卻都看不到了！

原po也舉例，韓國節目《花漾爺爺》曾經來到台北車站大廳，當時申久爺爺在看到北車大廳的景象特別印象深刻，對金牌製作人羅英石說：「在韓國我們沒有像這樣的空間吧？候車的人們沒有椅子席地而坐，可以睡覺可以看書 ，每一個空間都是開放的、自由的！很帥 ！！」。

台北車站這神奇的場景讓原po認為，台北車站應該將自己視為一個創造美好回憶公共場域的引領者，開拓公共場域新可能的不同想像，更提到自己小時候在嘉義鄉下時，大家在榕樹下提供奉茶，不求回報的場景，都是希望過客能夠乘涼、休息，而台北車站就像榕樹，台北車站大廳就是奉茶的地方，希望這樣美好的地方不要消失。

許多網友看完也留言說到「曾也坐在那塊地上的我（台灣人），覺得很可惜」、「偷偷說，印象日本節目也是介紹過、而且感到驚奇與羨慕。」、「覺得坐地板的文化還挺好的啊，感覺很愜意」。