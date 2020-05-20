百年鐵道部廳舍重生 看見珍貴文物鐵道迷流淚

變成台博館北門館

整修15年，國定古蹟台灣總督府鐵道部，將在滿百歲之際華麗重生，轉型為國立台灣博物館北門館。4月底試營運以來，參觀名額秒殺，此次首次同意媒體入館拍攝，第一手曝光華麗轉身的百歲鐵道部。

北門館緊鄰捷運北門站，日據時期為鐵道部辦公場所，是台灣鐵路的行政中心，直到1990年台鐵局辦公廳舍搬遷到台北車站五樓。園區包含六座國定古蹟、兩座市定古蹟，有清代機器局留下的道路遺構。

走進北門館主館大門，第一印象是華麗氣派的大廳與樓梯。台博館助理研究員林一宏說，總督府設計師森山松之助設計的鐵道部廳舍，建築主體為下磚上木的「半木」構造，使用阿里山台灣檜木，建築造型採英國安妮復興式歷史式樣。

林一宏說，鐵道部廳舍作為辦公廳，設計相當低調，唯一稱得上的「華麗」的是大廳與樓梯，以及二樓會議室與部長室，擁有華麗精美的泥塑雕刻，修復團隊引進國外技術，運用照片和殘片重構。

昔日鐵道部的辦公室，如今成為一間間展覽室，展示鐵道迷形容「看了會流淚」的鐵道文物，包括早期玻璃水瓶、售票機、車票、號誌、餐具、火車便當等，甚至重現台灣歷史上第一間西式餐廳「台灣鐵道旅館」。

在常設展「火車日常」中，搬進貨真價實的莒光號車廂，觀眾坐進座位，便會感受「火車過山洞」的光影和震動，聽到熟悉的廣播聲音。

北門館花費2300萬元，根據空造圖打造1970年代火車貫穿的台北街道模型，和清代此地的街景模型做對比。觀眾仔可看到已消失的中華商場、台北扇形車庫，甚至大同公司的招牌也清晰可見。

台博館館長洪世佑說，台博館將擁四個館舍，將推出四館聯卡和「看到飽」的會員卡，並打造連通四館的接駁車。

號誌燈 圖是日製煤油號誌燈。 記者曾原信／攝影