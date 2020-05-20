影／小撇步！避免買到假蜂蜜 蜂農教3招絕不出錯
春天百花盛開正是採收蜂蜜的季節，很多消費者想買新鮮蜂蜜回家品嘗但又怕買到合成的假蜜，嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏是養蜂組組長，就教導簡易辨別蜂蜜真假的方法，最簡單的是將蜂蜜倒入寶特瓶中搖晃，如果泡沫細緻、不易消退、呈現混濁狀，純度就越高；若是清澈透明，泡沫一下就不見了，就可能是假蜜，結晶蜜則一定是真蜜。
另外在低溫下，真蜂蜜會產生結晶，合成的蜂蜜則不會。汪志敏說，蜂蜜的成分主要是葡萄糖和果糖，如果葡萄糖含量高於果糖就會產生結晶，像百花蜜和荔枝蜜就容易結晶，葡萄糖對人體是好的，可以直接被人體吸引，所以生病的人在醫院就是打葡萄糖，但像龍眼蜜果糖成分高於葡萄糖，比較不會結晶，但北部的龍眼蜜因有時會採到桐花蜜，也會有結晶現象。
汪志敏指出，真蜂蜜是來自天然，所以採收的花種，和不同時期與不同地點採收的蜂蜜，表現出來都會有異，有時商人會說蜂蜜不能喝熱的，其實是怕高溫破壞蜂蜜中的酵素等有益的物質，但只要低於50度以下就沒有問題，像結晶蜜就可以用隔水加熱在50度以下還原成液態；另外合成蜜多是香料和香精等，高溫會釋放出有害的物質。
最後一招汪志敏說，消費者若認為辦視仍有難度，就認明有生產履歷，找信用好的蜂農及產地，嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社今年首度與中興大學新化林場合作採收桃花心木蜜，其他地方雖然有桃花心木行道樹，但有廣大森林可採蜜的幾乎沒有，消費者也要認明。
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