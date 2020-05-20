影／小撇步！避免買到假蜂蜜 蜂農教3招絕不出錯

春天百花盛開正是採收蜂蜜的季節，很多消費者想買新鮮蜂蜜回家品嘗但又怕買到合成的假蜜，嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏是養蜂組組長，就教導簡易辨別蜂蜜真假的方法，最簡單的是將蜂蜜倒入寶特瓶中搖晃，如果泡沫細緻、不易消退、呈現混濁狀，純度就越高；若是清澈透明，泡沫一下就不見了，就可能是假蜜，結晶蜜則一定是真蜜。

另外在低溫下，真蜂蜜會產生結晶，合成的蜂蜜則不會。汪志敏說，蜂蜜的成分主要是葡萄糖和果糖，如果葡萄糖含量高於果糖就會產生結晶，像百花蜜和荔枝蜜就容易結晶，葡萄糖對人體是好的，可以直接被人體吸引，所以生病的人在醫院就是打葡萄糖，但像龍眼蜜果糖成分高於葡萄糖，比較不會結晶，但北部的龍眼蜜因有時會採到桐花蜜，也會有結晶現象。

汪志敏指出，真蜂蜜是來自天然，所以採收的花種，和不同時期與不同地點採收的蜂蜜，表現出來都會有異，有時商人會說蜂蜜不能喝熱的，其實是怕高溫破壞蜂蜜中的酵素等有益的物質，但只要低於50度以下就沒有問題，像結晶蜜就可以用隔水加熱在50度以下還原成液態；另外合成蜜多是香料和香精等，高溫會釋放出有害的物質。