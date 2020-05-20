78歲罹癌仍樂觀努力 開創職涯第四春任企業教練

78歲銀髮族白川珍，年輕時曾於保安警察總隊擔任秘書，退休後轉戰食品業務人員，一路做到業務經理，直到公司改組而離開。2年前發現罹癌，她仍保持樂觀態度，到勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心接受輔導，進入餐飲業工作，現在則是成為「企業教練」分享自身經驗，開創職涯第四春。

白川珍雖然得了癌症，但她不想被打倒，仍保持著樂觀態度，希望生活可以有個重心，所以去年在親友介紹下，來到勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心接受服務。透過輔導員的鼓勵安排，讓原本是經理職務退休的她，放下身段學習與職場相關的課程，認識企業職場所需人才與趨勢，在南區銀髮人才資源中心的協助下，順利到咖啡簡餐店當廚房助理，重返職場。

她在餐飲業服務工作的期間，表現備受雇主肯定，後因家庭因素不得已離開職場。因為白川珍職場資歷與經驗豐富，南區銀髮人才資源中心輔導員重新評估她的家庭因素及專業職能，鼓勵她成為銀響力團隊一員，除了安排參加銀響力專業課程培訓外，更鼓勵她參加中心系列課程。現在她能兼顧家庭的情況下，擔任起「企業教練」的工作，運用過往開發業務與經營顧客關係的專長，協助企業解決問題，獲得好評，成為企業的策略夥伴。

白川珍說，很感謝南區銀髮人才資源中心給了自己發揮自己能力的舞台，即使已年近80歲，仍能貢獻自己經驗供企業參考，將所學傳承下去。「覺得很有成就感，人生更有意義！」