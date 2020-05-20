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快閃優惠僅賣一周 搭高鐵配指定住宿「第二人半價」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵假期「快閃專案」專案指定行程。出發日期6月1日至8月31日，行程皆含早餐、須兩人成行。圖／高鐵提供
高鐵假期「快閃專案」專案指定行程。出發日期6月1日至8月31日，行程皆含早餐、須兩人成行。圖／高鐵提供

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，台灣高鐵公司今宣布即日起至26日，推出一周限定的高鐵假期「快閃專案」，旅客於期間內預購任一高鐵假期12條指定行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享第二人半價，購買時若具有TGo會員身分，還可再獲贈高鐵票五折電子優惠券。

高鐵表示，高鐵假期「快閃專案」12條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括台北、台中、南投、嘉義、台南、高雄等地知名飯店，以平日兩人成行、台北出發且入住和逸飯店高雄中山館為例，高鐵假期原價每人3050元，快閃專案價平均每人只要2250元，比來回高鐵票（2980元）更便宜。TGo會員還可在搭乘後的次月底獲贈一張兩個月內有效、不限區間、不限車次的標準車廂對號座五折電子優惠券，兩人最高可再省1530元。

高鐵說，旅行期間仍需配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，在休閒的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內一點五公尺、室外一公尺以上的社交距離，若無法維持則應配戴口罩，以能兼顧防疫、安心出遊。

高鐵說，列車每車次於抵達端點站時均以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒，高鐵各車站每兩小時即消毒一次，另於旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫。合作飯店都將確實執行服務人員每日勤前量測體溫自主管理、配戴口罩、每日客房及公共區域徹底清潔消毒、確保飲食品質管控、加強宣導防疫資訊、提供住宿旅客酒精棉片與消毒液，並可協助旅客測量體溫等防疫措施，敬請旅客安心搭乘高鐵、入住飯店，享受防疫新生活。

高鐵表示，考量目前我國疫情獲得穩定控制，相關民生及旅遊產業逐步恢復正常運作，為配合政府鼓勵旅客前往配合防疫措施的旅館及景點旅遊，高鐵公司已規劃一系列的「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，首波以高鐵假期「快閃專案」為國旅市場暖身，後續並將隨時配合中央流行疫情指揮中心及交通部政策，依序推出各項旅遊優惠專案；高鐵公司邀請旅客共同響應「防疫新生活」運動，以超優惠的價格，再次安心、安全體驗「搭高鐵・遊台灣」的精采旅程。

高鐵假期快閃專案限時推出。聯合報系資料照
高鐵假期快閃專案限時推出。聯合報系資料照

高鐵 快閃

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