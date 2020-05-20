快閃優惠僅賣一周 搭高鐵配指定住宿「第二人半價」

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，台灣高鐵公司今宣布即日起至26日，推出一周限定的高鐵假期「快閃專案」，旅客於期間內預購任一高鐵假期12條指定行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享第二人半價，購買時若具有TGo會員身分，還可再獲贈高鐵票五折電子優惠券。

高鐵表示，高鐵假期「快閃專案」12條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括台北、台中、南投、嘉義、台南、高雄等地知名飯店，以平日兩人成行、台北出發且入住和逸飯店高雄中山館為例，高鐵假期原價每人3050元，快閃專案價平均每人只要2250元，比來回高鐵票（2980元）更便宜。TGo會員還可在搭乘後的次月底獲贈一張兩個月內有效、不限區間、不限車次的標準車廂對號座五折電子優惠券，兩人最高可再省1530元。

高鐵說，旅行期間仍需配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，在休閒的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內一點五公尺、室外一公尺以上的社交距離，若無法維持則應配戴口罩，以能兼顧防疫、安心出遊。

高鐵說，列車每車次於抵達端點站時均以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒，高鐵各車站每兩小時即消毒一次，另於旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫。合作飯店都將確實執行服務人員每日勤前量測體溫自主管理、配戴口罩、每日客房及公共區域徹底清潔消毒、確保飲食品質管控、加強宣導防疫資訊、提供住宿旅客酒精棉片與消毒液，並可協助旅客測量體溫等防疫措施，敬請旅客安心搭乘高鐵、入住飯店，享受防疫新生活。