監院糾正身障資格判定僅看疾病或損傷 衛福部回應了

監察院今年3月針對衛福部判定身心障礙者資格的相關規定提出糾正案，指目前身障資格判定僅以當事人的疾病或損傷作為評估標的，而未整體考量其環境因素、參與活動狀況等。對此，衛福部表示，後者的評估方法難以拿捏，因此目前仍維持現行的鑑定模式。

我國2012年實施的身障鑑定與需求評估制度，是參考世界衛生組織公布國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），由鑑定醫師及鑑定人員依其專業，分別就當事人的身體構造及功能（代碼B及S，簡稱BS碼）、活動參與及環境因素（代碼D及E，簡稱DE碼）進行判定。監察院糾正衛福部在實務上忽視後者，立委關切，衛福部今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告回覆。

衛福部政務次長蘇麗瓊表示，國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）是國際上用來了解個人健康及障礙狀態的工作，而非作為障礙等級的判斷。且依據2018年完成的委託研究，如果將活動參與及環境因素（DE碼）的評估結果放入身障資格判定，其中權重比例難拿捏、缺乏科學性證據，因此衛福部仍建議維持現行的鑑定模式，但會彈性運用各項指標為民眾研擬適且的服務計畫。