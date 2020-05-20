吃肉乾不怕手「黏踢踢」 老牌人氣肉乾推出創新包裝

看準小家庭與單身族群的小包裝經濟，彰化60年老字號品牌水根肉乾推出全新的隨行包，有別於市面上密封式的小包裝，以輕量低碳「vmpet–th 」材質作為外包裝，輕巧的設計不僅方便攜帶外出食用，更能避免吃完後手會黏踢踢的問題。

創立突破一甲子的水根肉乾，繼去年推出的柚香圓燒與金箔圓燒大受好評後，創意滿滿的三代接班人邱信翰將巧思延伸到肉乾包裝上，今夏全新推出的隨行包以一片一包裝的方式設計，不僅攜帶方便不佔空間，更能解決單身族群及小家庭囤貨吃不完的問題。

且近日新型冠狀肺炎疫情影響，民眾出門在外避免以徒手觸碰食物為防疫守則，水根肉乾隨行包的小包裝設計也讓吃肉乾的過程不會接觸到手指，不僅減少傳染風險更不用擔心吃完手會黏膩的問題。

邱信翰進一步指出，比較過許多真空小包裝材質，發現目前市面上抽真空型態的包裝都無法做到完全阻隔氧氣、水氣，所以本次水根推出的隨行包在包材本身就具備良好的食物保護性，能有效隔絕近99%的氧氣與水氣，加上獨立脫氧劑能把內部殘餘的空氣吸收，更完整維持接近真空保存模式，使得包裝內的圓燒肉乾如同現做般新鮮、美味。

除了貼心的設計外，水根肉乾也在包裝上注入許多創意巧思，不僅外袋印有可愛的水根吉祥物小豬歐弟，小包裝上更搭配「求你不要放太久吃」、「讓你上班偷吃」、「給你帶出門吃」、「想你不只偶爾吃」、「要你跟他一起吃」、「准你現在就吃」、「幫你分好這樣吃」等七種不同的KUSO創意文字，別出心裁的設計預料會再掀起一波拍照打卡熱潮。

此次隨行包裝搭配水根肉乾近年熱賣的商品原味圓燒與檸檬圓燒一同推出，而圓燒肉乾可說是邱信翰的得意之作，選用台畜CAS認證的優質豬後腿肉，先以傳統製法醃漬72小時，再以獨創的二段式烘烤技術將油脂逼出，烘烤過的肉乾色香味一應俱全，不僅具備彈牙的咬勁，不油膩的口感更是讓人一口接一口停不下來。