急難紓困切結書不實是否負擔法律責任？衛部：還沒想到

我國針對新冠肺炎疫情影響家庭生計的民眾，推出急難紓困方案，如果民眾難以出具影響生計的證明，可簽署切結書取代。不過，衛福部尚未思考簽署不實切結書是否需負擔法律責任，有立委認為衛福部應給個說法，以避免辛苦人不敢領取。

立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，衛福部出席報告急難紓困方案執行概況。衛福部統計，自3月19日至5月18日止，全台受理的急難紓困案件共計23萬8234件，審核完成數總計7萬8312件。立委高嘉瑜表示，兩個月來僅審核三成二的案件，還有16萬人還沒領取，「為什麼相關作業至今沒有電子化？」

衛福部政務次長蘇麗瓊回應，電子資訊系統的建置，技術上並無問題，然而，每個地方政府認為需要不同層級長官蓋章，且部分民眾需要簽署書面切結書，因此仍維持人工行政作業。

高嘉瑜表示，切結書的簽署也能Ｅ化，呼籲衛福部加速行政效率，從速、從簡、從寬，以及時幫助需要的民眾。她也問及，民眾如果簽署不實切結書，是否需負擔法律責任？蘇麗瓊回應「現在還沒想到這部分」。

高嘉瑜認為，衛福部應盡速給個說法，否則可能影響辛苦人擔憂資格不符、恐懼簽了切結書，未來是否可能面臨刑責而不敢領取補助。